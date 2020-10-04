冷氣吹得舒服但電費狂飆心驚驚！校園鼓勵智慧降溫節電

愈來愈多的中小學班級裝設冷氣，學生冷氣吹的很舒服，但電費飆得學校心驚驚！校園想法設法讓教室降溫節能，高雄市甲仙國中將屋頂出租給太陽能業者，收益回饋讓每班都能裝冷氣，還鼓勵學生以品格表現換冷氣卡積點。

校園有裝設冷氣的教室愈來愈多，受疫情影響，教室開冷氣時，對角的窗戶都必須打開個15公分，以保持空間流通，學校也擔心電費會因此增加一些。有些學校因為校舍有新、舊之別，新大樓吹冷氣沒有問題，舊大樓教室雖裝了冷氣，全開時就跳電，只好暫時「分區、分時」開，等待電路、電盤改善。

校園如何省電吹冷氣？也是一門學問。高雄市教育局資國科表示，有的學校是在屋頂加裝太陽光電板，可以達到降溫效果，並搭配風扇促成冷房效果。在教室裝窗簾也是一個方法，新上國小則是加裝一道「天然綠簾」，在走廊窗台上種一排玉米。有時班級上體育課，教室沒人也開著冷氣，被罵浪費電！但其實頻繁開關可能會更耗電。

校園裝冷氣有排期程，教育部預訂在111年才會全面完成。高雄市一所國小家長等不及，心疼孩子大熱天在沒冷氣的教室上課，在班親會上提議，願意出錢為班上裝冷氣、繳電費。校長則請問家長：願意為整個學年的班級裝冷氣嗎？除非全年級都裝，否則不行，因為教育有其公平性要顧及。