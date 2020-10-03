首家離島社區教保中心掛牌 蘭嶼幼生也能就近學習

為提升離島和偏遠地區，以及原住民族地區幼教品質，教育部表示，已設置10間社區及部落互助教保服務中心，由在地組織運用在地人力及公共空間，就近照顧兩歲以上、尚未上國小的幼兒。已開設的中心位在屏東、新竹、高雄和台東，當中蘭嶼部落教保中心今年成立，是第一家位在離島的中心。

教育部表示，離島等地區受地理條件限制，為讓幼兒同樣獲教保服務，去年6月發布「社區互助式及部落互助式教保服務實施辦法」，與離島和偏遠地區在地組織合作，運用當地人力及公共空間設置互助教保服務中心，目前全國已有10間，包括屏東的美園、平和、馬兒、旭海、佳平，新竹的馬里光與司馬庫斯，高雄的岱克拉思，以及今年新設立的台東卑南、蘭嶼部落教保中心。

根據教育部的實施辦法，在地組織可在當地設立社區互助教保服務中心，提供相關服務，或為提供原住民族幼兒學習族語、歷史、文化機會及發揮部落照顧精神，也可設立部落互助教保服務中心。社區及部落教保中心提供的教保活動課程，都有豐富在地特色及文化傳承目的。

屏東的平和社區教保中心今年有12名畢業生，畢業典禮主題「紮根」，並選擇在部落公共戶外用地709號地舉行，族人與孩子在709號地種小米、紅藜等傳統作物，別具文化傳承意義。孩子也和祖輩合作表演精采戲劇，在族人的祝福下，邁向國小教育學習旅程。