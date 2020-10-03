專案教師入校陪伴 92校新課綱推動速度加快

為推動新課綱素養導向教學與評量，教育部表示，108學年起辦理「中央課程與教學輔導諮詢教師團隊專案教師試辦計畫」，邀請經驗豐富的專案教師入校諮詢陪伴，108學年已陸續前往20縣市、92所學校服務。109學年將擴大辦理，增加專案教師人數，協助更多學校精進教學品質，申請日到明年1月11日。

桃園長興國小108學年申請專案教師入校諮詢陪伴，主任陳筱婷表示，申請流程簡化，參與教師們也都真實呈現教學現況，希望讓專案教師提供最適當的協助建議。

該校另有教師認為，以往許多老師及專家到偏鄉學校分享成功經驗，但專案教師入校諮詢陪伴，進一步協助現場教師發現學生的學習需求，並以此出發，進而轉化教學示例，發展適合學生的教學模組與教學策略。

彭甫堅、林健豐是投入入校陪伴的專案教師，彭表示，協助學校建立教師專業發展社群互助共好的分享文化，透過教師同儕團體彼此支持與信任，勇於分享課例並實踐，讓每位學生都能「自動好」，進而「好自動」，是成為專案教師的最大動力。

林健豐則說，擔任中央輔導團專案教師是希望傳遞正向支持的理念，期盼每位教師夥伴都能看見教室裡「群星閃耀」，發掘每個孩子的亮點，正向支持引導成長。

教育部表示，109學年專案教師入校諮詢陪伴正在受理申請，學校不須撰寫計畫、也無須負擔經費，申請流程簡便。詳細資訊請上「申請中央輔導團專案教師入校諮詢輔導平台」查詢。