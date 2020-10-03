生命教育納108課綱必修 教部盼課程融入科技體驗

108課綱首度將生命教育納為必修，教育部表示，國教署設生命教育學科中心等三個中心推展這門新課，未來盼結合虛擬實境、多媒體影音等科技工具，規畫有特色的生命教育體驗，讓學生理解生命的價值。

教育部表示， 南華大學是教育部生命教育中心，今年陸續辦理生命教育推動策略焦點座談、生命教育區域聯盟座談等活動，結合「永續經營與校務發展」、「行政領導與資源整合」、「課程規畫與教師教學」及「學生學習與學校特色」等議題，廣泛蒐集與徵詢各界對生命教育政策推動的建議，結合新課綱素養導向的啟動。

教育部說，南華大學另也強化生命教育行政支持網路與行政運作，協助減輕學校與教師的行政與授課負擔，鼓勵教師將生命教育融入課程與日常，與學生分享小故事與人生經歷，讓學生從生活中體驗與學習生命的價值，也讓周間時間運用更有彈性。

教育部指出，未來將透過前曕性與國際化視角，持續推動生命教育，運用現代科技規畫多元生命教育特色主題，設計不同教育階段的生命教育體驗，透過互動式的課程或活動，讓更多學子盡早形塑生命的價值，實踐教育的初心與本質，體現生命教育的和諧、安定及祥和的幸福感。

教育部也設有「生命教育推動諮詢小組」，包含來自行政機關代表、專家學者、實務工作者及民間團體共19名委員，任期到2022年7月31日。