育兒津貼加碼挨批 教團：增進家長育兒觀更重要

繼衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部長潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元。教師團體全教產今天批評這項政策只是撒錢，他們認為教育部更應養成有正確育兒觀念的家長，這比單純擁有「錢」重要，因為「家長」是孩子第一個老師，是孩子生命中最重要的照顧者。

針對育兒津貼加碼到5000元，全教產表示，教育部有評估過，這種撒錢幼教政策的投資報酬率有多少嗎？教育部有評估過，這種撒錢幼教政策，能否達成教育基本法中明定的國家教育方針嗎？

全教產批評，教育部不知從何時開始，早已放棄培育家長，取而代之的是用撒錢取悅家長。簡言之，教育部早已不是一個用心辦教育的教育部，而是一個只會撒錢辦廉價教育的教育部。