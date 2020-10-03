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育兒津貼加碼挨批 教團：增進家長育兒觀更重要

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長潘文忠本周宣布育兒津貼加碼到5000元。教師團體全教產今天批評這項政策只是撒錢。圖為親子示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照
教育部長潘文忠本周宣布育兒津貼加碼到5000元。教師團體全教產今天批評這項政策只是撒錢。圖為親子示意圖，非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照

繼衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部長潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元。教師團體全教產今天批評這項政策只是撒錢，他們認為教育部更應養成有正確育兒觀念的家長，這比單純擁有「錢」重要，因為「家長」是孩子第一個老師，是孩子生命中最重要的照顧者。

針對育兒津貼加碼到5000元，全教產表示，教育部有評估過，這種撒錢幼教政策的投資報酬率有多少嗎？教育部有評估過，這種撒錢幼教政策，能否達成教育基本法中明定的國家教育方針嗎？

全教產批評，教育部不知從何時開始，早已放棄培育家長，取而代之的是用撒錢取悅家長。簡言之，教育部早已不是一個用心辦教育的教育部，而是一個只會撒錢辦廉價教育的教育部。

全教產呼籲教育部看看教育基本法第二條，了解自己的任務，並勾勒出孩子該成長為何種模樣。接著到教育現場看看孩子真正需要的教育資源，然後依此制定政策，這樣，才能將教育政策的投資報酬率發揮到最大，對得起納稅人所繳交的每一分錢。

繼衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部長潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元。本報資料照片
繼衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部長潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元。本報資料照片

教育部 育兒津貼 幼教

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