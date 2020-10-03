聽新聞
test
0:00 / 0:00
育兒津貼加碼挨批 教團：增進家長育兒觀更重要
繼衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部長潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元。教師團體全教產今天批評這項政策只是撒錢，他們認為教育部更應養成有正確育兒觀念的家長，這比單純擁有「錢」重要，因為「家長」是孩子第一個老師，是孩子生命中最重要的照顧者。
針對育兒津貼加碼到5000元，全教產表示，教育部有評估過，這種撒錢幼教政策的投資報酬率有多少嗎？教育部有評估過，這種撒錢幼教政策，能否達成教育基本法中明定的國家教育方針嗎？
全教產批評，教育部不知從何時開始，早已放棄培育家長，取而代之的是用撒錢取悅家長。簡言之，教育部早已不是一個用心辦教育的教育部，而是一個只會撒錢辦廉價教育的教育部。
全教產呼籲教育部看看教育基本法第二條，了解自己的任務，並勾勒出孩子該成長為何種模樣。接著到教育現場看看孩子真正需要的教育資源，然後依此制定政策，這樣，才能將教育政策的投資報酬率發揮到最大，對得起納稅人所繳交的每一分錢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言