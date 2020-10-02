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疫情阻擋出國交換 教育部：安排出國應參考各國疫情

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部這學期未禁止學生出國交換，但要各校主動聯繫並確實掌握學生出國交流情形。圖／聯合報系資料照片
教育部這學期未禁止學生出國交換，但要各校主動聯繫並確實掌握學生出國交流情形。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情影響大學生出國交換，大學表示將視明年疫情決定是否執行相關計畫，有學生充滿期待，甚至打算為此延畢。教育部則說，未禁止學生出國交換，109學年第一學期應主動聯繫並確實掌握學生出國交流情形，包括海外研修、實習、見習、參訪等。各校應依國際疫情分級評估各國疫情，研擬相關應變措施，確保學生健康安全。

教育部日前舉行記者會表示，鼓勵大學生出國交換實習的學海計畫每年選送5000人出國，但按今年8月底統計，國內128校約1280名學生受疫情影響，選擇提早回國或延後出國。教育部開放獎助生延後出國到明年10月31日。

台灣師範大學也鼓勵學生出國交換，國際長劉祥麟說，台師大每年發給新生一張自製的「機票」，上頭說明校方每年提供1000個交換名額，每生可申請3萬元補助。受疫情影響，幾乎所有學生都暫緩交換。但國際教育不能停，校內教師本月將化身「網紅」開直播節目，邀國際名人開講，增進學生國際觀。

教育部

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