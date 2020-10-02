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華教認證鑑別度不足 華語文教學明年不考是非題
為培養教外國人中文的華語教師，教育部每年舉辦「對外華語教學能力認證考試」。教育部國際司表示，當中的「華語文教學」科目的「是非題」題型鑑別度不足，考生常發生將「是非題」答案填在試卷而非答案卡上失分，決議自明年起，此科目不再考是非題。
國際司表示，對外華語教學能力認證考試科目包括「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」及「華語口語與表達」等五科，筆試科目60分為及格，口試科目71分為及格，各科目成績依規定可保留三年。
教育部表示，今年受新冠肺炎疫情影響，有部分考生因來台隔離或各國邊境管制，無法參加考試，故今年度將不列入期限計算，也就是106年度報考的及格科目成績，可保留至2021年12月31日；107年度及格科目成績，可保留到2022年12月31日；108年度成績，可保留至2023年12月31日；109年度報考者的及格科目，可保留到2024年12月31日。
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