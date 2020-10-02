孩子沉迷網路怎麼辦？教育部3招教戰

連假一連放四天，孩子沉迷網路怎麼辦？教育部建議家長把電腦放在家中公共空間，了解孩子上網狀況，並與孩子理性討論和約定上網內容。孩子若遵守規範，可給予肯定和鼓勵。另外是家長也要以身作則少滑手機，身教的力量更勝言教。

教育部這學期發行的「我和我的孩子」親職手冊描述，孩子若每周上網超過40小時，有網路成癮的風險。除了上網時間比原本約定的還長，孩子若離線後還在談論上網時的情形，無法上網時會感到暴躁、沮喪，或者因為上網影響課業和同儕互動，甚至為了上網，向家人或朋友說謊，都是網路成癮的徵兆。

面對網路成癮的孩子，教育部建議家長把電腦放在家中公共空間，了解孩子上網狀況，並與孩子理性討論和約定上網內容。孩子若遵守規範，可給予肯定和鼓勵。另外是家長也要以身作則少滑手機，身教的力量更勝言教。

教育部也鼓勵家長陪伴孩子發展興趣或體能活動，培養孩子多元休閒活動，取代上網。秋高氣爽，許多單位推出免費導覽活動，適合親子共遊，比如荒野保護協會、各縣市野鳥協會、各縣市自然步道等。

教育部資科司表示，家長和教師可參考教育部所建置維運的「中小學網路素養與認知網站」，裡頭提供各式資訊素養與倫理教學資源，包括教材寶庫、書籍推薦、主題文章及宣導文宣等，都可作為教導學生養成良好網路使用習慣的素材。