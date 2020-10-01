公部門見習媒合千人 大學生認識動物馴化師甘苦

為協助大專青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容，並累積職場經驗，教育部青年發展署與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元豐富的公部門見習職缺。青年署表示，今年已媒合近千人次進入公部門見習。

嘉義大學獸醫系學生劉光祐說，他希望透過見習，了解更多有關動物照護方面的實務工作，因此今年暑假進入國立科博館鳳凰谷鳥園生態園區進行見習，主要見習內容包括鳥園籠舍飼養管理、鳥禽醫護診療、協辦國小生態探索夏令營等。

劉光祐說，見習期間除了協助機關照護鳥類外，也學習園區中的紫蕉鵑幼雛馴化及協助撰寫專題訓練報告，更在馴化野生紫蕉鵑幼雛的過程中，思考未來成為動物馴化師的可能性。

見習期間，劉光祐也協助園區辦理科教活動，帶領國小生態探索夏令營的小朋友參觀鳥園及導覽工作。他說，導覽的工作讓他體認到需要提升自身的溝通能力，及對於突發事件的應變能力，認識自己可以進步的地方，是這次見習的最大收穫。