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教育部花4年加碼育兒津貼至5000元 幼教總會：太慢

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，育兒津貼、托育補助加碼「明年一定會啟動」，但將在四年內逐步達成。記者侯永全／攝影
教育部長潘文忠表示，育兒津貼、托育補助加碼「明年一定會啟動」，但將在四年內逐步達成。記者侯永全／攝影

衛福部預告0到2歲育兒津貼加碼到5000元，教育部潘文忠本周也宣布育兒津貼加碼到5000元，但預計分四年達標。中華民國幼教聯合總會對此表示，衛福部明年就一次到位，教育部要花四年，兩邊的差異讓幼兒家長失望。他們呼籲行政院應有一致的育兒津貼加倍補助，2021年就讓所有0到6歲的幼兒家長減輕負擔。

教育部本周表示，對於蔡英文總統提出「0到6歲國家一起養」政策，期許四年內就學費用再降低、津貼額度再增加。已跨部會研討相關做法，朝分階段逐步達成，正報行政院審核中。

按衛福部和教育部現行方案，家長若自己帶未滿5歲兒童，每月有2500元育兒津貼。若往外送到教保單位，未滿1歲就讀公托或公共托育家園，每月可領托育補助3000元；若就讀與政府簽約的保母或私立托嬰中心，每月可領6000元；2到4歲就讀公幼，每月約繳2500元；就讀準公幼，每月最多繳4500元；讀私幼，則可領2500元津貼；5歲以上若就讀私幼，每學期可領1萬5000元補助。

教育部 衛福部 育兒津貼 潘文忠 托育

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