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桃園2服務近20年特教老師 獲選優良特殊教育人員

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
109年度教育部優良特殊教育人員頒獎典禮日前在宜蘭舉行，全國僅10名學前及國小教育階段教師獲此殊榮，其中有2名分別為桃園市大崗國小教師王玫霙及瑞塘國小老師范容齊。圖／桃園市政府教育局提供
109年度教育部優良特殊教育人員頒獎典禮日前在宜蘭舉行，全國僅10名學前及國小教育階段教師獲此殊榮，其中有2名分別為桃園市大崗國小教師王玫霙及瑞塘國小老師范容齊。圖／桃園市政府教育局提供

109年度教育部優良特殊教育人員頒獎典禮日前在宜蘭舉行，桃園市大崗國小教師王玫霙及瑞塘國小老師范容齊，當選109年度教育部優良特殊教育人員，全國僅10名學前及國小教育階段教師獲此殊榮，相當不簡單。

大崗國小王玫霙教師深耕學前特殊教育工作17年，多次榮獲優良教師，101學年度榮獲龜山鄉優良教師、102年度桃園市優良特殊教育人員以及社會局108年度桃園市早期療育優良人員等殊榮。

王玫霙帶領的班級為桃園首創與醫院醫療團隊合作的學前特教班，該班設置於桃園長庚紀念醫院的兒童早期療育中心，為學齡前特殊學生提供早期療育服務，把握慢飛天使們的黃金治療期，讓他們各項能力能有所提升與發展。

瑞塘國小教師范容齊則投身特殊教育工作20年，曾擔任過特教班教師及資源班教師，教學上重視普特融合。她更從91年起開始擔任桃園市特殊教育心評人員，現已取得高階心評教資格，為特教鑑定貢獻良多，也常受邀到各大學、到兩岸進行交流分享。

2位教師們都表示，教育工作是點滴工程，孩子的改變是緩慢而細微，過程需要學校、老師及家長等各方資源的相互挹注與支援，然而特教老師要面對的學生障礙情形更都不太一樣。

教師們指出，最重要的是要如何從個別差異中找出適合學生的教學方式，是身為特教教師最大的挑戰，也希望能拋磚引玉讓更多優秀的特教夥伴一起學習，尋求更多元的方式帶領孩子突破自我。

桃園市政府教育局說，相當感謝王玫霙及范容齊和所有特殊教育教師的付出，展現出桃園市的教育願景「珍視每個孩子，成就每位學生」，讓每一個孩子都能發揮自身潛能、實現夢想、發揮長才，並從中找到自我的優勢。

教育部

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