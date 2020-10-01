文藻推愛的3.14159 學生邊闖關邊學如何談戀愛

大專校院陸續傳出情傷案，教育部表示，已與各大專校院協力推動情感教育，包括鼓勵學校開設情感教育課程、增進教師情感教育的專業知能、辦理情感教育的學生社團活動及輔導活動、建立情感問題個案的諮商輔導機制。文藻外語大學推「愛的3.14159情感教育活動」結合通識課，讓學生在遊戲中學習如何愛。

教育部表示，文藻外語大學於108學年度辦理「愛的3.14159情感教育活動」計畫，以愛的能力為核心概念，在選修通識教育中心開設「愛戀的社會心理世界」和「性別關係課程」，引導學生一起從知、情、意層面學習生活中「愛的能力」實踐。探討系列議題包括「情感的起承轉合」、「分手藝術」、「身體自主權」、「溝通和情緒」、「網路交往」等。

嘉義大學108學年度辦理「數位時代中的性別暴力」計畫，目的為協助學生認識「未得同意散布性私密影像」議題，預防是類事件發生，教導學生建立正向性別互動關係，提升自我保護能力，並能增進法律知能，避免誤蹈法網，同時強化被害人支持系統及資源網絡，提供被害人相關因應對策及求助管道。活動內容包括講座、有獎問卷檢測站、海報展等。