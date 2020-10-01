文化部推廣文學閱讀及人文活動補助 今開放申請

文化部今公告110年第1期「推廣文學閱讀及人文活動補助作業要點」，補助項目分為文學推廣、閱讀推廣及人文思想推廣3類，其中閱讀推廣類別，新增補助「推動或ㄏ參與台灣原創作品之國內外市場推廣行銷活動」項目，鼓勵將台灣原創作品行銷到海內外市場，今起至31日開放申請補助。

文化部表示，為推廣閱讀及台灣文學，營造良好藝文發展環境，文化部每年辦理「推廣文學閱讀及人文活動補助作業」，分2期收件，本期受理的是110年1至6月辦理的計畫，依法設立登記或立案的法人、公私立學校、民間團體均可申請；自然人也可申請文學推廣的「國際文學交流」、「辦理文學研究與調查計畫」，以及及人文思想推廣的「推動或參與國際性人文思想相關會議或交流活動」等3類；公私立學校申請各類項目補助則以跨縣市活動為限。

文化部指出，本期在閱讀推廣新增的「推動或參與台灣原創作品之國內外市場推廣行銷活動」，目的是為了鼓勵民間透過參與或自辦國內外展會，深化台灣原創作品的市場聲量及國際交流，文化部期待透過多元面向的資源挹注，為台灣原創發展打開更多的可能性。

110年度「推廣文學閱讀及人文活動補助作業要點」自10月1日至10月31日間受理徵件，詳情可參閱文化部獎補助資訊網。