台南市量身打造復學方案 復學率六都第一

天下雜誌公布各縣市文教力評比，台南市表現亮眼，其中107學年度中輟生總復學率與再輟率，六都中分別榮獲第2及第3。另教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市再輟率較107學年度微幅進步0.73%，總復學率則大幅提升3. 55%，為六都第一。

市長黃偉哲表示，輟復學率能獲得六都第1，實屬不易。學生中輟的議題相當複雜，包含個人學習動力、家庭經濟環境、父母的教養功能等，很難從單一面向看待，加上南部資源相較北部缺乏，家庭經濟議題及教養觀念與其他直轄市更顯不同。零中輟是市府努力的目標，未來還需要家長與社會相關團體一起努力。

台南市教育局長鄭新輝說，中輟生的追蹤輔導，除了學校要精確掌握外，教育局會定期邀集社會局、警察局、勞工局、區公所及家庭教育中心等單位，召開中輟復學網絡會議；市府也會定期召開強迫入學委員會議，對中輟生及應入學未入學新生個案列管。

另針對特殊境遇家庭遭遇的中輟生問題，也同步督導學校提供資源式中途班、慈輝班、彈性輔導課程、高關懷課程等措施，今年更進一步推出「中輟、長期缺課、偏差行為或高關懷學生輔導處遇個別化支持計畫 (ISP)」，以個案管理的概念，為中輟學生量身打造復學方案，以降低中輟率及提高復學率。

台南市教育局強調，輔導過程雖然辛苦，但教育局和學校及各網絡單位，本於不放棄任何1個學生，拉1個算1個的信念，持續列管追蹤需輔導的個案，並提供個別化的支持與關懷。