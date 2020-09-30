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中秋談月亮科普 孫維新：108課綱要多說科學故事

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台中科博館館長孫維新破解「超級月亮」迷思，他指出月亮軌道是橢圓形，從地球看過去本來就有大、有小，規律變換。圖／ingimage
台中科博館館長孫維新破解「超級月亮」迷思，他指出月亮軌道是橢圓形，從地球看過去本來就有大、有小，規律變換。圖／ingimage

中秋的月亮特別大？明天是中秋節，天文學者、台中科博館館長孫維新破解「超級月亮」迷思，他指出月亮軌道是橢圓形，從地球看過去本來就有大、有小，規律變換。他也表示此類科普題材常出現在生活中，而108課綱強調探究與實作，第一線教師要多培養說故事的能力，讓科學變有趣。

孫維新表示，日本311大地震後他被找去上節目，當中談論到是「超級月亮」造成日本大地震，理由是月亮和地球的距離比平常近了5萬公里。孫維新說，但他沒說的是，月亮和地球距離38萬5000公里，且月亮軌道是橢圓形，距離比平常近5萬公里是規律變化，每個月都這樣繞。

孫維新再舉例，網路最近瘋傳「日月同輝」景象，落日、滿月一上一下，同時出現在夫妻樹之間非常美。但孫維新破除誤解，指出落日若在此，滿月一定在後面，這張圖竟被瘋傳，讓他「很不爽」。

為展出更多科學故事，讓科學走入生活，台中科博館等五大博物館將推出第一屆「台灣科學節」，活動長達兩周。教育部表示，科學節將各項科學學習內涵，融合教育部所屬的五大館所，並研擬館所資源結合108課綱戶外教學場域，盼將五大館所發展為「未來智慧學習國家基地」。

主辦首屆科學節的孫維新說，今年是世界地球日50周年，科學節主題為「我的地球，我來關懷」。當中，科博館推出科學體驗「大科學城堡」，讓民眾在城堡中感受物體浮力、大氣壓力、低溫變化等現象。

孫維新說，科學節也結合科學與藝術，10月底至11月中將舉行戶外大型科學藝術舞台劇「星空的立法者：克卜勒的一生」。他說，克卜勒生長過程辛苦，一隻眼睛半瞎、一隻手半殘，但獲得火星觀測資料，找出行星運行規律，推翻天主教會錯誤的宇宙觀，成為17世紀開啟科學革命的科學家之一。

今年是世界地球日50周年，科博館主辦第一屆科學節，主題為「我的地球，我來關懷」。記者潘乃欣／攝影
今年是世界地球日50周年，科博館主辦第一屆科學節，主題為「我的地球，我來關懷」。記者潘乃欣／攝影

108課綱 中秋節

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