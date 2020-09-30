讓國手安心就學 110年起科大技優生都要納專班

全國性的技能競賽每年孕育數百名國手，他們中學期間專注精進技藝，保送國立科大打散在各班，因課業不適應，休退率高達六到七成。為培育我國技職人才，教育部7月在一場技專主管會議表示，110學年起各技專校院須另設技優專班並通過技職司審查，才能招收國手等技優生。

多名科技大學教務長指出，教育部評鑑各校提供給國手和選手的教育，認為成立專班是最適合培育技能選手的方式，因此宣布這項新制。在此之前，各校在招生總額一成的人數限制內，可任意招收技優生，並獲得教育部補助。

教育部技職司科長陳秋慧說，少子化成趨勢，教育部更重視各校的教育品質，希望學校「準備好了」，能提供適合技優生的課程和輔導，再收技優生。

因應此制，雲林科技大學明年技優專班擬從一個班提升為三個班，教務長李傳房指出，雲科大成立設計技優專班邁入第四年，全校休退率降到2％，顯示專班助技能選手適應課業。該班大幅提升實作課學分數，安排學生大三起赴企業實習到畢業，解決選手因無法適應學科而休學的困境。

台灣科技大學技優專班「應用科技學士學位學程」主任李維楨指出，台科大收76名技優生是全國最多，校方102學年起設技優專班，專班升大學期間可休學六學期，也就是大學修業年限達七年，比一般生多一年。每學期最低學分數也下修為六學分，讓國手不休學也能投入職訓所準備比賽。

台北科技大學教務長楊士萱則說，北科大今年成立機電技優專班收30人，明年擬增為32人。此班直接將「參與國際技能競賽」列為一門課，學生比賽期間精進技藝，也能拿到學分，降低選收的畢業壓力。

曾是技能選手且保送大學、曾指導國手的羅東高工汽車科教師洪進源表示，技能選手通常在高三請一到三個月公假去練習和比賽，學科考試難和一般生比高下。他樂見選手都進到專班，如此一來同儕程度較一致，比較不會因不斷重修而失去信心。

但洪進源說，技能選手投入社會幾乎沒優勢，呼籲政府提供選手就業保障，比如到職訓所擔任訓練師，或擔任技術型高中的技術教師，才是重視技職人才的方式。

李維楨也坦言，五成的台科大技優生畢業後攻讀研究所，這反映台灣就業市場仍看重學歷。國手即便技術強，還是要進修多年才自認能符合市場需求。