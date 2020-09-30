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最遠的家庭訪問 鄭韋伶伴柬埔寨生回家解父女心結

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜(右)頒發特殊優良教師獎給鄭韋伶(左)。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜(右)頒發特殊優良教師獎給鄭韋伶(左)。記者吳亮賢／攝影

新北市今舉辦「特殊優良教師暨卓越獎頒獎典禮」，共表揚39位特殊優良教師及26個教學卓越獎團隊，其中新店大豐國小補校主任鄭韋伶，長期關心新住民學生，協助其家庭生活，更曾陪伴一名柬埔寨生小美（化名）回到家鄉，就為了修補父女之間的心結，一圓學生多年來的夢想。

鄭韋伶指出，小美從小父母離異，由母親帶大，在她20歲那年，因家境關係選擇嫁到台灣，不過當時柬埔寨的風氣，並不樂見此事，因此她一直不敢告訴爸爸，即便已來台2年，父親仍不知情。

小美來台後，隔年進入大豐國小補校就讀，她也主動向鄭韋伶傾訴心中的遺憾，並希望鄭韋伶能陪伴她回到家鄉，親口告訴爸爸，她現在過得很好，另期盼能邀請爸爸參加哥哥的婚禮，修補爸爸與媽媽的關係。

今年初，鄭韋伶及小美先回到金邊找媽媽，並藉著要去吳哥窟玩的理由，帶媽媽一同前往吳哥窟，順道也約了住在此處、久未見面的父親吃飯，父女兩人久別重逢，立刻感動地互相擁抱、不斷哭泣，小美也向父親傾訴藏在心裡許久的話，父親更答應與媽媽一同出席婚禮，終於了卻小美心中的掛念。

教育局表示，新北特殊優良教師獎者共有39人，其中獲教育部師鐸獎共有8名教師，全國最多；另外教學卓越獎團隊共26隊獲獎，更獲得教育部教學卓越獎1金4銀榮耀。

此次也獲得特殊優良教師的新泰國小蔡尚容老師，為了保存在地文化，使用3C拍攝動畫，並運用多元媒材輔導學生，曾陪伴一位過動兒生，透過和同學一起討論動畫腳本、分工合作，改變跟同儕之間的互動；新北高工覺志弘教官則戮力於防制學生藥物濫用，曾獲教育部防制學生藥物濫用類績優軍訓教官，是新北市強化教師反毒知能研習重要講師。

特殊優良教師獎得主鄭韋伶(右)及蔡尚容合影(左)。記者吳亮賢／攝影
特殊優良教師獎得主鄭韋伶(右)及蔡尚容合影(左)。記者吳亮賢／攝影

教育局 新住民 師鐸獎

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