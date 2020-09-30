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鴻海獎學金開始申請 總金額超過3600萬元

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導
鴻海獎學金開始申請，總金額超過3600萬元。圖╱鴻海教育基金會提供
鴻海獎學金開始申請，總金額超過3600萬元。圖╱鴻海教育基金會提供

2020年第四屆鴻海獎學鯨開始申請，今年鴻海教育基金會為了幫助更多年輕學子，總名額提升至360名，每名新台幣10萬元，總金額超過3600萬元，是全台最大獎助學金計畫。

鴻海獎學鯨申請對象為中華民國國民且就讀國內大專校院(不含五專前三年)日間部、進修學士班、研究所碩、博士班之學生（含今年入學之大一新生）。

資格為家庭經濟弱勢之求學困難者，申請時前一學年學業成績總平均達70分以上。名額360名，但主辦單位保留視申請情況不足額錄取之權力。獲選學生每名新台幣10萬元，總金額3600萬元。

即日起開始申請，收件至10月30日，逾期不予受理。

活動最新公告以及更多詳細辦法、下載公告與申請書等事宜，請持續追蹤官方臉書粉絲團：鴻海教育基金會。

官網連結 / 申請書下載：https://www.foxconnfoundation.org/

臉書粉絲團：https://www.facebook.com/foxconnscholarship/

官方IG：https://www.instagram.com/foxconnedu

 

鴻海

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