鴻海獎學金開始申請 總金額超過3600萬元

2020年第四屆鴻海獎學鯨開始申請，今年鴻海教育基金會為了幫助更多年輕學子，總名額提升至360名，每名新台幣10萬元，總金額超過3600萬元，是全台最大獎助學金計畫。

鴻海獎學鯨申請對象為中華民國國民且就讀國內大專校院(不含五專前三年)日間部、進修學士班、研究所碩、博士班之學生（含今年入學之大一新生）。

資格為家庭經濟弱勢之求學困難者，申請時前一學年學業成績總平均達70分以上。名額360名，但主辦單位保留視申請情況不足額錄取之權力。獲選學生每名新台幣10萬元，總金額3600萬元。

即日起開始申請，收件至10月30日，逾期不予受理。

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