及人中學自救會反對合併 新北：依規定審核

新北市私立及人中學自救會今天下午到市府陳情，並組織「反教育禿鷹聯盟」反對董事會申請法人合併，還指控教育局涉嫌包庇圖利財團。教育局否認，強調合併案仍依法規審核中。

及人中學自救會召集人李碧蒂、自救會家長代表張成全今天下午偕同全國教育產業總工會、新北市中等教育教師職業工會、全國高級中學教育產業工會、台灣高等教育產業工會組「反教育禿鷹聯盟」，到市政府大門前向教育局技職教育科長蔡秉欣遞交陳情書。

自救會成員拉起白布條高呼口號，並指控泛美教育集圖出賣及人中學，惡意資遣教師，莊敬財團併吞及人中學，未入主先圈地蓋外籍學生宿舍，市府教育局涉包庇圖利財團。

自救會表示，民國106年及人董事會因為積欠薪資遭市府教育局全數改派公益董事，最後卻轉手給泛美財團入主。泛美經教育局核定接手經營及人中學，當時學校並無財務問題。

自救會召集人李碧蒂表示，泛美董事會取得多數席次後，刻意廢弛校務，不履行當初取得經營權的5年學校重建計畫與承諾，無心辦學還積欠教職員薪資、逼退教職員及違法資遣教師。甚至因為招生問題，導致學生班級剩下目前8班200餘名學生。

自救會表示，泛美財團掌握的及人中學董事會109年5月通過決議，將及人無償轉讓給莊敬財團，且興建幼兒園、出租教室給某實驗中小學。自救會擔心董事會合併後會導致學校退場，及人中學從此消失。

自救會說，訴求市長侯友宜撤銷合併案，及人董事會全體辭職，由市府接辦學校或重新遴選社會賢達組成董事會解救學校。近日，還要向監察院陳情追究責任。

市府教育局表示，及人法人於108年12月函詢新北市相關學校法人的合併意願，後續依法由及人董事會進行甄選程序後，及人法人及莊敬法人雙方經董事會決議通過法人合併案。

教育局表示，雙方依據私立學校法、財團法人私立學校申請變更組織作業辦法等相關規定，向市政府提出申請合併案，目前本案還在審核中，尊重私立學校諮詢會專家意見，並未定案。後續須經市政府核准後才能辦理合併。

教育局說，市府審議時會優先保障教職員工生權益，至於及人中學薪水發放、資遣教師、處分校舍等，教育局都依教師法、私立學校法及施行細則等相關規定，督導及人中學校務必依法規辦理，如不符法規都予以糾正限期改善或退件。

教育局說，目前所申請的合併案是學校財團法人合併，但是及人中學學校會存續，也就是及人中學並不會消失。目前董事會有泛美集團的成員，但若合併後會改選。

教育局說，會依照相關規定嚴格監督私立學校法人，學校的相關變更及作為都須符合實質及程序規定，以符合法令。