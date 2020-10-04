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登山教育學校以中高齡族群為招生目標 拓展健康登山產業鏈

聯合新聞網 / 商周出版
「觀自在太極社」初登合歡主峰。圖／商周出版提供
「觀自在太極社」初登合歡主峰。圖／商周出版提供

觀點轉換！

人生依然大有可為

登山學校招生年齡，我們採「倒著走｣，透過登山教育來引導中高齡族群，從健康、花費不高、培養正確觀念等層面切入，提供一種「優質第三人生企劃書」的選擇與可能性，讓他們在退休前開始接觸登山，將多出來的時間進行規劃。或許以前沒有相關經驗，現在透過登山教育活動來學習永不嫌遲！

教育裡面有個「觀點轉換｣理論，亦即生命歷程的轉變、改變，譬如有人四十多歲開始打太極拳，經由相關習練，逐漸感受對自我身心的益處，甚至改變對生命的看法，這就是「觀點轉換｣。多數人可能認為：「啊不可能啦∼我這輩子就已經都在山上工作了，哪有可能再去爬山！｣但認真嘗試體驗登山樂趣，完全改變想法，直說爬山好好，願意再來∼這是我親身接收到的回應。

登山教育學校將以中高齡族群做為招生目標。政府規劃一鄉鎮一樂齡中心，樂齡──以五十五歲為基準。一般退休年齡六十五歲，在這之前要找出並培養自己的興趣，做退休後的生活規劃。我希望樂齡族群，可以開始親近山林，除了健康養生的運動，也能當成第二專長培訓，相信未來能以經驗承擔「樂齡登山指導員｣，強化自己也能關照他人。若有國外的中高齡者來臺灣登山健行，更能拓展規劃成健康登山產業鏈。

圖／商周出版提供
圖／商周出版提供

登山教育學校培訓出來的學員， 不一定都要挑戰百岳，亦能從事登山相關的活動或產業，譬如國家公園、林務局、森林遊樂中心的登山解說員、生態環境導覽等結合與互相支援。中高齡族群的培訓，時間好安排、做有意義的事；若擔任各機構志工，三餐不會有太大問題。例如國家公園會支付誤餐費，有些則提供住宿；也可選擇好山好水的單位執勤，經常與人互動，身心靈皆能獲得昇華，除了維持身體機能、活化腦細胞，更能避免一些老人疾病產生喔！ 特別是規律、有目標的生活，是中高齡者健康終老的不二法門。

藉登山教育培訓、維持或增強中高齡族群的活力，可說是進入醫療院所之前「積極健康長照」的一環！這些年來在臺灣行腳演講，親眼看見、發現許多中高齡者的需求，而衍生如上想法。一、二十年前，我接觸生態解說，在國家公園裡發現擔任解說員大都是中高年齡層，與他們交流當中，獲取很多知識經驗，特別是高齡社會的臺灣，這個部分很重要。

【本文節錄自《十年一講，為夢想》，商周出版，江秀真／著，未經同意禁止轉載。】

國家公園 商周出版

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