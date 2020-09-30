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人才不重要了？ 沙克爾頓等6項科技部人才計畫全退場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠報告業務並備詢。記者潘乃欣／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠報告業務並備詢。記者潘乃欣／攝影

立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠報告業務並備詢，數名立委提出科技部的人才預算減少，比如2019年前部長陳良基推出的「沙克爾頓」獎勵學者投入突破性研究計畫，執行不到兩年就斷炊。按明年科技部編列的前瞻預算，沙克爾頓等六項人才計畫都退場。吳政忠說，這些計畫不是結束，只是由前瞻預算轉移到一般預算。

立委林奕華條列明年科技部編列的前瞻預算，指出沙克爾頓、園區智慧機器人創造等六項計畫全退場，難道人才不重要了嗎？立委鄭正鈐也質疑，原本有4.4億元的沙克爾頓計畫為何沒有了？

吳政忠表示，拿前瞻預算弄人才培育像是End Point，科技部把這些預算挪到一般預算。但在人才上，年齡從30到60歲，不會缺任何一塊，從普通到傑出，也都有一個盤整。

立法院 陳良基 林奕華

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