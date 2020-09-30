南投春暉志工調度防疫物資和防疫工作 確保校園安全

今年新冠肺炎疫情大爆發，校園防疫安全是重點，南投縣偏鄉學校多，南投校外會春暉志工默默守護校園安全，幫忙籌備口罩、酒精、額溫槍等發放和防疫工作，讓學校有足夠防疫物資，防止病毒進入校園，讓師生安心學習。

南投縣校外會春暉志工是校園防疫重要推手，教育部撥發到各校口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，都由春暉志工協助，完成一次次的物資接收、清點、包裝、核對、發放、管制及儲存作業，而防疫工作、個案關懷、行政支援、輔導會議、成長活動等，也由志工熱心協助一一完成，在疫情期間發揮最堅強的戰鬥力與執行力，讓南投縣校園零疫情。

下半年疫情趨緩，春暉志工依然秉持「超前部署」精神，防範入冬後疫情捲土重來，早在暑假開學前已做好完善準備，不敢絲毫懈怠，避免校園出現防疫破口、讓學生能安心上課。