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南投春暉志工調度防疫物資和防疫工作 確保校園安全
今年新冠肺炎疫情大爆發，校園防疫安全是重點，南投縣偏鄉學校多，南投校外會春暉志工默默守護校園安全，幫忙籌備口罩、酒精、額溫槍等發放和防疫工作，讓學校有足夠防疫物資，防止病毒進入校園，讓師生安心學習。
南投縣校外會春暉志工是校園防疫重要推手，教育部撥發到各校口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，都由春暉志工協助，完成一次次的物資接收、清點、包裝、核對、發放、管制及儲存作業，而防疫工作、個案關懷、行政支援、輔導會議、成長活動等，也由志工熱心協助一一完成，在疫情期間發揮最堅強的戰鬥力與執行力，讓南投縣校園零疫情。
下半年疫情趨緩，春暉志工依然秉持「超前部署」精神，防範入冬後疫情捲土重來，早在暑假開學前已做好完善準備，不敢絲毫懈怠，避免校園出現防疫破口、讓學生能安心上課。
南投校外會副督導宋怡慶上校說，春暉志工在疫情嚴重期間，穿著紫色背心穿梭在校園調度口罩、酒精等防疫物資，師生看到志工就安心不少。校外會也在中秋節，感謝志工這一年來的辛勞付出與奉獻，也希望他們再接再厲，協助強化校園防疫，讓師生更安心。
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