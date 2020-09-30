助弱勢學生、感化迷途羔羊 周妍伶榮獲大愛菁師獎

新北市永和區竹林中學老師周妍伶在校服務10多年，任教期間除了輔導偏差學生，也主動發起愛心募款活動，周妍伶的努力也獲得教育大愛菁師獎肯定。

周妍伶積極導正行為偏差三蘆事件學生回歸正常生活，並考取全國技術士丙級電腦軟體專業證照，增強自我信心，並以正向力量消減孩子的過度社會化，大幅減少在校外與人磨擦而產生的社會事件。也扶助班級數位家境清寒學生，不被環境給打倒，讓單親家庭的孩子可以畢業並考取台北市立大學。

另外，周妍伶也輔導2位身心障礙學生，融入學校生活並積極參與專業課程學習與證照考取，順利考取世新大學與亞東科技大學。周妍伶在13年的導師工作中，對學生視如己出，透過身教言教，啟發學生多元發展，培養專業技能大展長才，型塑學生良好的生活常規，全力支持學生與真心陪伴，訓練孩子團隊合作、溝通協調、奮發向上、勇敢邁進，培養技職孩子成為有自信有勇有謀的人才。

此外，周妍伶也擔任竹林中學愛心社社團老師，協助以救助為對象的各財團法人基金會，舉辦校內外募發票、二手玩具回收、聯合愛心義賣、募集獨居老人物資、募集救助喜憨兒資金、唐氏症寶寶陶笛音樂饗宴等大型活動。