北市私立小學僅1名學生 議員酸：破金氏世界紀錄

台北市私立育達高職自6月起更名為「育達學校財團法人台北市私立普林斯頓高級中等學校」，但實際開學日，卻僅有1名學生完成註冊；另外，北市去年核可設立的另一機構，計畫年限至明年7月30日，招收上限30人，但目前僅1名學生入學，還是機構代表人的子女。對此，台北市議員秦慧珠上午在教育委員會認為北市的教育在國際化、AI、創新方面領先，但學校只有一名學生，破金氏紀錄，北市仍應檢討。

對此，北市教育局長曾燦金說，當初有對學校和機構建議，多一點宣傳再招生，但仍叫好不叫座。對此中等教育科諶諶亦聰說，普林斯頓小學部，配有兩位老師，有本國教師和外籍教師，學校評估針未來港人來台增加，可能有雙語就學的需要，可對港人子女招生。

另一機構，目前僅1名學生入學，還是機構代表人的子女，秦慧珠說，受教權怎麼保障？德智體群美，怎麼教？ 教育局科長鐘德馨說，該機構因場地變更的關係，因此才影響招生，1人學生是機構負責人的小孩，教育局已在暑假期間找機構負責人談過，了解辦學是否遭遇到困難，也會去現地訪視。