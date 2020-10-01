「就算我生來一無所有，但想擁有的東西很多」 從梨泰院Class開啟熱血閱讀之路

卡關的時候，讓閱讀來為你撐腰

「看似重複的日常，其實沒有人知道明天會發生什麼，沒有一天是顯而易見的，雖然日子辛苦，但活著總會發生有趣的事。」——梨泰院Class

新課綱第二年，許多老師都希望自己的課堂能透過教學方式的改變，帶起學生學習的好奇與探索力。遊戲化、做中學、體驗式的課堂，的確容易帶起學生的學習動機產生學習遷移。

因此，備課時最常思考的是：如何透過課室教學培養閱讀的習慣，抑或是讓他們理解能透過閱讀來學習未知，解決問題，這將是多麼美好的事？

但是，學生對於主動閱讀，常是興趣缺缺的。想和青少年談閱讀，常常是難上加難，不過，梨泰院這齣青春熱血劇，倒讓我對閱讀的思考角度變的不一樣(YOUNG)。

如果，我能讓他們知道：未來能夠持續閱讀的人，才能擁有機會在AI時代脫穎而出。雖然，未來世界難以逆料，但閱讀能讓我們有銳利的鷹眼，學會用不同角度思索問題，連結多元的能力。就像賈伯斯說的：真正的智慧，關鍵不是專精單一領域的專業知識，而是能以意想不到的方式結合不同領域的能力。

或許，嘗試跳脫傳統思維來授課，讓各種不同元素走進課室，有機會讓閱讀寫作課程變得有趣、有用、有情。

青少年成長彷若在打怪闖關

《梨泰院Class》是周遭學生談論很火熱的一齣戲劇，表面是年輕男子的復仇奮進之路，事實上是，重燃希望與熱情、賺人眼淚的人生寫實。

年輕的自己即便一無所有，卻在書中看見其他的世界，給予自己努力「闖關打怪」的勇氣。閱讀帶給我的力量是那麼重大與深遠，我又如何把閱讀的經驗移轉到學生的身上？「就算我生來一無所有，但我想擁有的東西很多。」當我聽見男主說出這句話時，內心最柔軟的不分被觸動了，如果，閱讀和青春熱劇變成課程的一部分，學生會不會比較能買單？

男主朴世路是務實的人，上天關了他的希望之門，他自己打開勇氣之窗，他沒有自怨自艾，反而說出：「你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有想做的事！」這齣戲男主說過的台詞，句句經典，激勵人心，十分值得製作成金句庫。而形象鮮明的女主趙以瑞，一反傻白甜偶像劇的形象，反而吸引中二特質其列的青少年追風跟進。

我先採購桌遊選書師，讓學生試玩之後，學生變成玩家與買家，活動進行熱絡、大呼過癮。不過，試完之後，我根據選書師遊戲桌遊的創意，將閱讀寫作課程設計為：勇闖梨泰院——人生之書課程，我們不只玩桌遊，還可以幫男主、女主透過書卡製作，完成人生闖關打怪的實作。課程進行的步驟與成果如下：

步驟一、

認領書類卡：讓班級同學各自認領有興趣或是想閱讀的三類書卡，進行多元適性15書類卡分組。

圖／宋怡慧提供

步驟二、

製作人物牌卡人設：每組學生拿出兩張人物牌卡，閱讀男主、女主金句，設定男主或女主科別、興趣、書類，寫上基本資料。

男主金句 金句1：「逃跑也沒關係，不需要說服別人自己是誰。」 金句2：「我會盡所有需要的事，你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有我想做的事。」 金句3：「若有人願意接受最差的你，他就值得最好的你。」 金句4：「 若起初就認定不會成功，那還能做什麼？當然要先做了再說啊！」 金句5：「我所認為的強大是來自於人，那些人的信賴會讓我更加堅定。」

女主金句 金句1：「因為我太優秀了，愛情跟成功我都能擁有！」 金句2：「人生就是一連串的選擇，引導你走向符合自己價值觀的結果，那個叫做好選擇或是正確選擇。」 金句3：「即使把我困在幽深的黑暗裡，我也是一顆獨自閃耀的石頭。」 金句4：「喜歡你是我的心意，我的權利。」 金句4：「我不會依靠別人的夢想，也不會背負媽媽妳的夢想，我自己決定的生活就是我的人生。」

圖／宋怡慧提供

圖／宋怡慧提供

步驟三、

步驟四、

推銷勇闖人生書牌卡：五組學生先由其中一組當東家，打出人物卡，由其他四組同學根據手上牌卡進行人物卡與書籍卡的配對，並由東家組聆聽完四組推薦的牌卡，依照其推薦的書介，從四組中，選擇兩張書籍牌卡購入，並給予對方籌碼。以此類推，完成全班五組的書籍卡推薦。

步驟五、

結算籌碼頒發人生選書師獎章：由籌碼最多的小組榮獲本次勇闖梨泰院——人生之書選書師獎章，並收集全班書卡，變成系列一書卡。以此類推，可以進行不同戲劇與書籍主題的配搭，建立班上同學的主題書卡。

步驟六、

變身男、女主，完成閱讀心得卡：當各組都拿到自己購入的書卡後，就可以到圖書館進行借書、閱讀、書寫的動作，漸漸累積自己的閱讀寫作履歷卡。不只是透過習慣的積累，養成自主閱讀的能力。

特別喜歡梨泰院的這句話：「自由並不是免費的，自由是要付出代價的。」當我們要求更多的自由，我們要付出的努力與籌碼就越多。能正確選擇人生之路，的確是青少年時期要透過大量閱讀來建構與奠基的，當我們想主導自己的人生，為信念而生活時，閱讀就像我們最好的朋友，陪伴我們越過低谷、邁向成功之路。

圖／宋怡慧提供