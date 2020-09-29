老師用「排擠」懲罰幼兒園女兒 家長心疼問：這樣對嗎

身為家長最頭痛的就是教育了，如果不認同老師的方法該怎麼辦呢？有位家長在《靠北幼稚園》上發文，讀中班的女兒最近換了幼稚園老師，某天女兒忘記帶體育服回家洗，家長跟老師確認後找到體育服，不過老師懲罰女兒「不准跟同學玩」，女兒就像被排擠、霸凌一樣，家長發文詢問「請問是我太敏感，還是這位老師作法是對的呢？」

家長表示，「女兒中班，因為舊老師不做了，所以換了一個新老師上來。新老師很用心，會把自己的教學想法，放在line的空間讓其他家長分享」，不過女兒跟離職的老師很好，一開始不是很適應新老師，聽說女兒曾聯合同學打算換老師，家長知道後這件事後，對女兒曉以大義。

最近，調皮的女兒下課後，忘記帶髒的體育服回家，女兒第三天終於把體育服放在書包裡，老師看到後立刻問女兒「有沒有事情要告訴我啊」，女兒否認，此時老師當著全班面前問「老師有沒有說換完衣服，袋子要塞進書包，如果沒辦法，要找老師幫忙？」，班上同學們回答「有」，老師跟女兒說「因為妳沒有認真聽清楚，也沒主動承認錯誤，要處罰」。

處罰方式就是「女兒今天在學校沒有朋友」，老師不准其他小朋友跟女兒講話，被隔開在另一個桌子，女兒下課回家後，很不開心也很難過，家長認為，老師的做法像在給孩子貼標籤，「利用自己位高的職權，限制其他人與我女兒說話，孤立我女兒，就好像學校的大姐頭，因為不爽誰，所以吩咐其他人，不可以某人講話一樣，這就是霸凌！」他詢問「請問是我太敏感，還是這位老師作法是對的呢？」

網友看完，有人認為孤立女兒太過分「這種孤立別人的處罰方式會造成小孩心理陰影」、「老師這樣非常不ok，已經是帶頭霸凌了！建議要跟校方反應」、「 可以暫停遊戲，但不是『今天在學校沒有朋友』，這是一種變相霸凌」、「處罰方式用羞辱的方式也不好」、「懲罰內容跟做錯事沒有任何連結和關係」、「非常有必要跟老師或園方溝通」。

也有人覺得要就事論事，「如果這個處罰方式是事先就說好的，那可能就是女兒忘記帶東西，沒專心聽指令所承受的自然後果」、「可是我覺得是你女兒先發起要換老師，換個角度想，老師說讓她感受到你女兒這樣對待她的方式」、「感覺新老師是有教育熱情的？私下請老師喝杯咖啡，好好聊聊看看」、「那媽媽你能想出一個方法給老師嗎？」、「應該為小孩發起換老師這個行為，好好跟老師道歉」。