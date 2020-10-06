Youtuber特效王六指淵：自主學習最大動力 向父母證明不被看好的自己

「自主學習」是108課綱重要的內涵，讓學生可以自己規劃、安排學習主題或目標。知名 YouTuber 六指淵、嬸嬸早在108課綱上路前，就已踏上自主學習之旅，並不斷在過程中探索自我、尋找自己喜愛的主題。

「嗨大家好，我是六指淵！」一上台，YouTuber 六指淵便先秀一段他神乎奇技的影片特效技術。無論是把太陽夾到碗裡當拌飯吃，又或是將自己變成數十張千元大鈔，各種超現實的場景，六指淵在影片裡都能輕鬆做到，引得現場聽眾掌聲連連、拿起手機狂拍。他的輕鬆，並非是因為他很「神」，而是因為他從高中起就開始不斷自學、鑽研影片特效技術，「我所有的東西，都是從網路上自學而來。」

《親子天下》2020教育創新國際年會第二日，上午的論壇主題為「科技助攻下的自主學習力 」，邀來知名 YouTuber 六指淵、嬸嬸，分享他們跳脫課本及成績、以自己興趣為學習方向所開展的自主學習經驗。

六指淵：好勝心讓我想證明不被看好的自己

本名陸子淵的知識型 YouTuber 六指淵透過網路資源自學影片特效。他回顧自己的自主學習歷程，開玩笑說，自己的學習過程很坎坷，不太會讀書、班排名總是吊車尾，媽媽還曾想送瘦弱的他去軍校練體格，「反正書讀不好嘛！」

在學校找不到成就感，但好勝心強的六指淵不斷尋找自己可以發揮的最大角色。他開始接觸拍攝、剪輯影片，他發現原來他製作的影片能夠逗樂同學們。他開始慢慢有了成就感，也感受到自己原來沒那麼平庸，透過影片還可以向別人證明自己有點才華，「一切都是為了證明自己，給別人看」，六指淵說。

然而自主學習的過程仍困難重重，像是他也曾遭遇同學的質疑，認為剪影片只是「上上字幕」而已；又或是在自學影片特效軟體 After Effects 時，完全看不懂全英文的軟體介面及教學資源。為此，他只好靠最笨的方法一個個記英文單字的形狀及長度，跟著教學影片移動滑鼠。

「我不從書本上學，我所有的特效完全都是從網路上自學。」六指淵把他的學習經驗寫成教學文章跟影片，讓其他人也有機會可以自學特效技術。

六年間不斷的自主學習，也成為他大學畢業後創業的基石。他不僅開設個人 YouTube 頻道「六指淵」分享特效教學影片，更創立了特效教學網、特效交流社團，讓大家都能交流、分享做特效的心得和經驗。去年更創立希克斯股份有限公司，提供特效教學、線上課程及開發各種YouTuber創作者小工具服務。六指淵也以個人經驗勉勵大家：「不用很厲害才開始，要先開始才會很厲害！」

嬸嬸：從所有事物中學習，學習會更有效率

自稱是「Youtube 大學畢業的」YouTuber 嬸嬸，本名沈聲瀚，小學三年級時發現患有妥瑞氏症，因會不自主的一直眨眼睛，也不時會聳肩、搖頭等，嚴重時甚至全身痠痛到無法上學，在體制內掙扎一陣子後，國二下學期離開體制內教育，成為自學生。

自學魔術的Youtuber沈聲瀚出席2020教育創新國際年會，分享自己的自主學習關鍵是盡力從所有事物中學習。曾千倚攝

當學習跳脫了制式的書本、課桌椅和令人感到壓力的升學主義，反而讓他打開自己的學習魂。過去幾年，他自學魔術，並從魔術影片中自學英文，同時，他也去學滑雪，進而成為一名滑雪教練，同時也是Youtuber的他，更不吝將他這幾年的學習成果分享給網友。

他表示，學習的關鍵在於「興趣」，「當你對某件事感到有興趣，就會多點動力想了解它，此時的練習不再是練習，而是感覺像在玩。」他舉例，因為他很喜歡日本，於是開始學習日文，也因此結交到不少日本朋友。另一個興趣則是魔術，他覺得變魔術很有趣，不只自己從網路上學魔術，也把他所學到的魔術拍成影片和大家分享，「沒想到就誤打誤撞成為 YouTuber。」

嬸嬸表示，每個成功學習的背後都有原因，可能是興趣、可能是好奇，這些原因會成為刺激個人學習的動力，「更重要的是要從所有事物當中學習，讓自己的學習範圍更廣、更大，學習也會更有效率。」

當108課綱遇上「自主學習」

「自主學習」是108課綱重要的內涵，也是高中階段課程的重要改變，學生在高中三年內，必須至少完成十八節課的自主學習。由學生自己決定要學習的主題，依照自己想要的進度和方式學習的場景，終於在體制內教育中實現。

但自主學習並非是108課綱的產物，它所強調的是學生是否具備終身學習的能力，以更廣泛的定義來看，能夠主動產生學習的動機，並引發研究、解決問題的興趣也是自主學習的精神內涵。

自主學習對體制教育內出身的學生而言是新的學習體驗，但是一旦啟動「開始」自主學習的那把鑰匙，就可以像嬸嬸和六指淵一樣將興趣一步步發展成個人專業。只要學生具有學習動機、對世界充滿好奇，在生命的哪一個節點，在課堂中抑或在課堂外，都可以是自主學習的重要起點。

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