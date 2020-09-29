人數突破3.5萬 「學習障礙」躍升第一大特殊生類別

被鑑定為學習障礙的中小學生人數從10年前的2萬，成長為今年的3.5萬，10年成長七成五，已躍升為人數最多的身障類別。按特殊教育法，包含學障的13類特殊生都應實施個別化教育，教育部國教署表示，108課綱首設身障生「特殊需求領域課綱」明定九門特殊生的特殊需求課，教導學生生活管理、職業訓練等，讓特殊生也有適性揚才的機會。

台灣師範大學特殊教育系教授洪儷瑜說，學習障礙包括聽、說、讀、寫、算五類障礙，學生如經鑑定為其中一種學習障礙，得納入特殊教育領域。舉例來說，閱讀障礙生可能出現讀書跳行、無法讀完等現象，參與升學考試可申請他人報讀考題輔助。

學習障礙人數逐年增加，按統計，每十個身障生就有三個屬學習障礙。新北市一名國小教師描述，他任教的學校設有學前特殊班，平均每班有一成學生為特殊生。一名特教教師分析，這與當代家長不怕孩子和別人不一樣，教養上也因子女數較少，對孩子觀察更細微，發現孩子異狀並參與鑑定的比率都提升。

但洪儷瑜認為，我國鑑定為學障學童數的比率仍低，目前約占1.2％，但全球平均約3％到5％。台灣家長對學習障礙的認定仍保守，孩子若連國小成績都難達到及格標準，經補救教學仍無效，或常有蹺課行為，都可能與學習障礙有關。

教育部國教署組長蔡志明表示，學障生按法規要實施個別化教育，新課綱起更新增九門特殊需求課程來幫助他們學習，包括生活管理、社會技巧、學習策略、職業教育、溝通訓練、點字等。

洪儷瑜則說，學障生常見情形是學科表現不突出，不過實作能力不差。除新課綱課程變革，她呼籲技職體系學校增設專班來輔導，幫助日漸增加的學障生投入社會。她表示台北市有高職三年前開辦特殊生專技班，第一屆約10名學生最近剛畢業，都找到技藝類工作且滿意自己的現況。

學障等特殊生人數持續增，洪儷瑜表示，各級學校特教教師員額相對不足，部分學校教師負擔重，很難好好輔導學生。按現制，國小每15到30名特殊生配兩名教師，國中每15到30生配三師，高中則約20生配一師。