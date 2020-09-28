助特殊生勇於面對挑戰 莊麗頤獲頒優良特教人員

新竹縣成功國中特教班老師莊麗頤擔任特殊生認輔教師13年，培養中重度學生社會適應的能力，也帶領特殊生走入社區，今天獲教育部頒優良特殊教育人員，肯定她對教育的付出。

莊麗頤表示，任教數十年間，歷經在鐘型曲線兩端的班級和學生，深感特殊學生更需陪伴與引導，時時提供關懷，協助學生勇於面對挑戰，很感謝新竹縣教育處及教育部審查委員的肯定，給她很大的鼓勵。

縣長楊文科表示，莊麗頤從師大特教系畢業後，公費分發到竹縣國中集中式特教班，任教期間培養中重度學生的社會適應能力，而在轉任身障資源班後，也擔任國教輔導團特殊需求領域輔導員等，服務更多特殊生。

楊文科表示，莊麗頤不僅服務特殊孩子，也曾為數理資優班導師，在指導學生參加縣內科展，年年獲得好成績，也透過訓練過程，激發學生對科學的熱情及研究的毅力。

楊文科說，感謝莊麗頤對於教育的熱情與愛心，並長期輔導資優生及身障生，幫助學生學習與成長。