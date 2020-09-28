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新課綱刪三國歷史家長憂 傳統藝團說唱12生笑講歷史

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
臺北曲藝團進駐桃園市南崁兒童藝術村，10到12月演出「崁崁兒談-12生笑」邀請大家聽歷史故事、提升語言文化素養。記者曾增勳／攝影
臺北曲藝團進駐桃園市南崁兒童藝術村，10到12月演出「崁崁兒談-12生笑」邀請大家聽歷史故事、提升語言文化素養。記者曾增勳／攝影

108課綱上路，國二歷史科目許多刪減，過去為人津津樂道的「三國豪傑」、「楚漢相爭」通通不見了，不少家長憂心下一代教育，台北曲藝團今天中午前在南崁兒童藝術村表演逗趣相聲「俏皮話」及三國「關公義釋華容道」說書，團長葉怡均說，針對刪三國等歷史，她個人覺得很可惜，三國、漢唐盛世、春秋戰國有豐富典型人物唇槍舌戰思想或孔子、老子思想，讀了可了解他們所處的環境更加深刻，增加文化養分。

台北曲藝團進駐南崁兒童藝術村基地，深耕表演藝術，在桃園市政府文化局補助、國家文化藝術基金會與漢光教育基金會贊助下，該團首創定目劇型表演，將在10到12月長期駐點演出「崁崁兒談-12生笑」，邀請大家來聽歷史故事、提升語言文化素養，下月起每逢周日推出「崁崁兒談12生笑」表演，加入語言表達和律動，並結合文字表現，以相聲、快板、說書形式，講述古今名人與生肖間的典故趣事，傳遞民俗文化。

針對108課綱國二歷史的三國、漢唐等歷史消失，台北曲藝團未來將用說書方式延續歷史，葉怡均表示，政策既已定了，他只是個人覺得可惜，這不是誰的歷史，如同我們讀西方歷史，也是從歷史了解很多人物、性格造成的悲劇、喜劇，讓我們更多選擇借鏡，將來該團將以說書者講述這方式故事，取其精華，有助民眾文化素養和生活。

南崁兒童藝術村執行長黃信彰說，這1年來，該藝術村舉辦很多說唱藝術，獲在地住戶支持和迴響，現在邀請臺北曲藝團長期駐村藝術表演，希望為地方表演藝術文化扎根。

108課綱

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