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「行動戶政」進駐高市大學校園 學生開心喊方便

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市旗山與美濃兩地戶政事務所聯手啟動服務列車，今天起派遣專人前往實踐大學高雄校區提供服務。圖／旗山戶政所提供
高雄市旗山與美濃兩地戶政事務所聯手啟動服務列車，今天起派遣專人前往實踐大學高雄校區提供服務。圖／旗山戶政所提供

大學生9月份開學，考量學生開學會有辦理戶籍謄本或戶口名簿申請需求，高雄市旗山與美濃兩地戶政事務所聯手啟動服務列車，今天起派遣專人前往實踐大學高雄校區設置服務窗口，今起3天，學生可在校內直接申請文件。學生開心說，校園竟有戶政辦事處，不用出校門可申請文件，真的很方便。

不少大學生申請助學貸款需要證明文件，鄰近實踐大學校園的旗山戶政與美濃戶政啟動便民服務，9月28日至9月30日，由專人到內門替實踐大學學生服務，有些學生先透過「高雄市戶政線上e指通APP」預約申請，之後到現場直接取件，節省不少等待時間。

旗山戶政所主任謝鶴琳表示，大學生通常靠機車當代步工具，若要申請戶政文件，可能需要到內門、旗山或美濃等地，「行動戶政辦事處」直接進入校園提供服務，可免去學生騎車奔波之苦。

實踐大學 大學生 美濃

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