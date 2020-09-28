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師鐸獎專訪／指揮中心召集人張上淳 登最年長獲獎人
今天是教師節，教育部舉行109年師鐸獎表揚大會，最年長得主為64歲的台大副校長張上淳，雖身兼專科醫師及中央流行疫情指揮中心召集人等多項職位，但教學表現仍獲肯定；最年輕得主是33歲的印尼泗水台灣學校教師張紹恆，在海外教書7年，他盼讓印尼生認識我國，也把印尼文化帶回台灣。
張上淳在台大醫院擔任感染科醫師，也是醫學院教師，從事教學、研究和服務。他說，師鐸獎是對他長久教學以來的肯定，他感恩再感恩；工作讓他的休息時間很少，花很多時間在各樣工作上，如今又因疫情吃緊而分身乏術，感謝台大同意他以疫情防治為先。
媒體也提問，近期不少大學想要申設醫學系，張上淳直言，要成立一個醫學系不簡單，醫學教育需要大量師資，學校也要投入大量資源。且過多醫師及醫學生，也可能導致負面效應，如製造不必要的醫療需求，名額要看國家整體考量。
33歲的印尼泗水台灣學校教師張紹恆有近10年教書經驗，7年多前，他離開舒適圈，決定到印尼泗水台灣學校教書，主因是「教育是國力的延伸」，他想讓國外學生認識台灣文化，也把印尼文化帶回台灣。
今年新冠肺炎疫情也在印尼造成很大衝擊，目前有近20萬人確診。張紹恆說，有資訊背景的他帶領教師預先練習遠距教學，後來學校從3月起實施線上教學至今，雖然教師也在家工作，但透過視訊上課必須更注意學生的狀態，家長也會觀課，因此備課不能輕忽。
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