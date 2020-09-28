努力唸書總沒回報？東大生：避開無用努力 這三點千萬別做

大家都曾被教導過「只要努力就可以獲得回報」，但是又總覺得在現實中，無論怎麼努力，結果都沒有變好。近日就有東大學生分享，為什麼許多人的努力無法得到回報，並且提醒哪些「沒用的努力」一定要迴避的。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，一位東京大學在學生布施川天馬指出，東大學生之所以優秀，就在於他們懂得迴避「沒用的努力」。而所謂無用的努力，則包含以下三項：

1是「簡單查一下就知道的事偏偏自己想」。雖然自我思考是件好事，但仍有程度之分。好比說，你要搭電車從東京到千葉，那麼上網隨便一按，就能知道要怎麼搭車換車，不需要自己每班車都坐過一遍實驗。有些人可能會認為，知識必須經過自身體驗，學起來才更有充實感，實際上簡單的事情大可不必。

2是「只想靠自己解決問題」。好比說，眼前有條數十公尺的大河，左右雖然沒有橋，但是水流很緩和，水最深處也不過及腰。當問到該怎麼渡河時，許多人的答案或許是脫了鞋子直接過去。但許多東大生的答案，卻是「找尋更好的渡河方法」，好比再沿著河多走一點，找尋有沒有其他橋樑，或可以協助渡河的船隻，盡可能採取不會弄濕自己，效率更加優良的方式渡河。

3是「做與目標無關的事」。例如在準備考英語多益時，想著「反正都是英文」，所以連帶一起練習考試不考的英語會話或作文等等，對考試本身一定幫助不大。確立清楚的方向，並且時常提醒自己是為了什麼在努力，這才是更有效率的方式。

布施川天馬認為，在開始做事之前，事先調查好有沒有更有效率的方法，再經常保持自我為何努力的意志，才能避免掉「沒用的努力」，不讓時間和精力白白浪費掉。