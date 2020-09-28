成功國中老師莊麗頤 獲頒優良特殊教育人員

新竹縣成功國中特教班老師莊麗頤，除擔任特殊生認輔教師13年，帶領中重度學生走入社區，增加生活經驗，也帶領數理資優學生參加縣內科展，屢屢獲得生物科前三名的殊榮，獲頒109年度優良特殊教育人員，肯定她在教育界的付出。

縣長楊文科表示，這是新竹縣相隔6年再次有教師獲得此殊榮，縣內有非常多優秀及默默耕耘的特殊教育教師，感謝莊老師滿腔熱忱與愛心付出，長期默默輔導資優生及身障生，幫助他們快樂學習與成長，也敬祝所有教師們，教師節快樂。

教育處表示，莊麗頤自師大特教系畢業後，公費分發至竹縣國中集中式特教班，任教期間積極培養中重度學生社會適應的能力；轉任身障資源班後，身兼心評人員及國教輔導團特殊需求領域輔導員，從事特殊生鑑定與輔導相關工作，服務更多特殊生。

莊麗頤在2011年因緣際會接下數理資優班開班的任務，以「致力培養資優學生研究技能，成為知識的生產者」的經營理念擔任導師7年，指導學生參加縣內科展，年年獲得好成績，透過訓練過程，激發學生對科學的熱情及研究的毅力。

莊麗頤表示，任教數10年間，歷經鐘型曲線兩端的班級和學生，深感雙重殊異學生更需陪伴與引導，時時提供關懷，協助學生勇於面對挑戰，謝謝新竹縣教育處及教育部審查委員的肯定，給了她很大的鼓勵。