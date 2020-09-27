非洲唯一邦交國史瓦帝尼 王室郡主來台重現國家級慶典

「史瓦帝尼王國」（Kingdom of Eswatini，原為「史瓦濟蘭王國」）為台灣在非洲唯一的邦交國，建交長達52年，更曾多次在國際會議上為我國發聲，友誼深厚。在台攻讀碩士的史瓦帝尼郡主Luyandza s. Dlamini日前也到新北市七星分區「國際文教中心」，呈現史國原汁原味的傳統慶典，並帶領小朋友跳起非洲舞蹈，更加了解友邦文化。

史瓦帝尼郡主日前到金龍國小，向小朋友介紹國家級慶典「蘆葦節」（Umhlanga, Reed Dance），每年八月底、九月初，少女們會聚集在王宮外的廣場，由國王與王母共同主持連續兩天的歌舞慶典，海外求學的學子也會趕回家鄉參加，更不乏國際使節團及觀光旅客共襄盛舉，可說史國年度最盛大活動。

此外，郡主也為同學介紹史國另一個重要慶典勇士節（Incwala, the First Fruit Festival），每年十二月中、下旬或隔年一月初皆在王宮的牧牛場舉行，郡主更指導男同學，穿上傳統服飾Mayiha，舉起木劍、盾牌，擺出勇士英姿，可愛又帥氣的模樣，令郡主也大力稱讚。