「四裸女」之後 常玉「蹺腿的裸女」再度登場
常玉畫作「綠色背景四裸女」7月在香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」中拍出台幣9.8億高價，蘇富比再接再厲，將在10月5日於香港舉行的現代藝術晚拍，推出常玉畫作「蹺腿的裸女」。
華人畫家常玉的裸女畫身價驚人，有「一個裸女一個億」的稱號。其裸女油畫「曲腿裸女」、「五裸女」，去年先後創下新台幣8億和12億元的驚人身價。
「蹺腿的裸女」是常玉1966年於摯友勒維家族別墅舉行人生最後一次個展之最矚目作品。畫作中，常玉以壓倒性比例，將空間悉數賦與一名蹺腿躺臥的裸女，四周僅餘少許空間。裸女形象簡練，其輪廓以厚重粗獷的墨色線條勾勒，內裡塗以琥珀色調塑造肌膚，與抽象玄白的背景構成強烈對比。
蘇富比指出，常玉在1930年代已經以誇張變形的裸女形象飲譽畫壇，在本作更將此推向極致。此作將觀看裸女的視角從極為特殊的位置切入，使得觀者先見裸女臀部與雙腿，再通過左足與右膝交疊所形成的穿孔，透見裸女胸脯與面容。這種匪夷所思的觀看形式，產生迫視感；與古往今來的肖像或裸體繪畫都迥然大異，更似是將人體輪廓化為大自然的峭壁奇岩，將將西方裸女與東方山水合而為一。與「曲腿裸女」有異曲同工之妙。
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