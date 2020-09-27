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夫妻春風化雨30年 黃順興、劉心怡同獲資優教師獎
台東縣政府今天舉辦109年教師節慶祝大會，會中表揚全國師鐸獎得主新興國小校長李惠敏、特殊優良校長與教師王淑冠、羅道勳、陸雅林等及10年、20年、30年、40年資優教師周正雄、吳炳男、鄭漢文、隋玫蘭、林啟東等共181人。
新興國小校長李惠敏與服務40年教師、校長周正雄、吳炳男、鄭漢文、隋玫蘭、林啟東6人，除了今天上午接受縣長饒慶鈴頒獎表揚，今天晚上也要在台北接受總統蔡英文表揚。
李惠敏服務台東教育界30年，獲今年全國師鐸獎肯定，她在台東教育界一直深獲肯定，89年她就因創新的教學模式及服務熱沈，獲得當年首屆POWER教師獎。
POWER教師獎是民間教師體自辦的教師評鑑活動，以跟教育部的師鐸獎區別，也被國內教師喻為教育界奧斯卡金像獎。
今天教師節活動，眾多獲獎的教師中，綠島公館國小教師黃順興、台東市豐田國小教師劉心怡是唯一一對夫妻檔，兩人都是台東大學前身台東師範學院的學生，學生時代就是情侶，學校畢業也同為台東教育服務至今30。
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