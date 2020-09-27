影／和平國中泰雅文化實驗教育 學習融入原住民文化

台中市和平國中是原住民重點學校，去年開始實施泰雅文化實驗教育，校長何國旭表示，學生從實驗課程中，學習藝術涵養與傳統智慧，還有山林生活與文化智慧，將學習融入原住民文化，以「全人泰雅」為核心安排課程，內容活潑多元。

台中市議會第3屆民政委員會議員業務現勘和交流活動，24日到25日到和平等地參訪，市議員吳敏濟、林榮進、朱元宏、黃仁、何敏誠、邱素貞和冉齡軒等人，和中市府許多局處人員參加。

參訪和平國中時，議員吳敏濟表示，和平長期存在許多問題需解決，原住民人口少，資源也少，這次市議員們現勘，包括和平國中和松鶴文健站等地，希望能就地協助解決問題。