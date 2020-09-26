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大學特殊選才僅收5％自學生 學生憂升學機會受阻

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
由自學生組成的學權團體今舉行記者會表示，僅五成民眾聽過自學生，刻板印象包括家裡很有錢、沒朋友、社會化程度低。記者潘乃欣／攝影
由自學生組成的學權團體今舉行記者會表示，僅五成民眾聽過自學生，刻板印象包括家裡很有錢、沒朋友、社會化程度低。記者潘乃欣／攝影

非學條例（高中以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例）上路六年，由自學生組成的學權團體今舉行記者會表示，僅五成民眾聽過自學生，大眾的刻板印象，讓他們升大學和求職進路受阻。自學生循特殊選才管道上大學的錄取人數僅占5％低於預期，多數人最後選擇赴海外就學。

自學生自行上街頭民調並拍攝影片，發現僅五成民眾知道何謂自學生。有民眾對自學生存負面印象，比如家裡很有錢、沒朋友、社會化程度低。他們參與不採學測、指考的特殊選才管道，錄取率只占所有申請者的5％低於預期。

鑽研實驗教育的政治大學教育系教授詹志禹表示，刻板印象和升學管道受限有關，教育制度上，未來有機會增加特殊選才名額，但另闢升學管道的機會不多。

行政院政委唐鳳表示，很高興聽到民眾對自學生沒什麼負面刻板印象，而在升學上，86％自學生跑去升大學比他想像中高，推估是自學生年僅18歲，民法上還未成年，無法抵抗父母期望，只好去上大學。

唐鳳說，立法院下個會期擬通過民法修正，成年下修為18歲，未來自學生不用經父母簽字，可等準備好了、想到研究題目了，再念大學。

自學生代表也說，沒去學校上學，仍覺得學習資源受阻，他們最盼政府能提供輔導機制，助他們釐清自己的生涯方向。唐鳳對此表示，新課綱上路新增校本課程等多元選修課，老師也有壓力「要變一下」，課程已比過往豐富。他認為體制外、內學校可多合作，模糊兩者界線，增加在校或在家學習者的學習資源。

學權團體認為自學生勞動權益受損，許多人去打工，領低於基本工資的薪資卻不知道。他們呼籲教育部和勞動部別再互推皮球，應整合兩部會的青年諮詢專線，幫助年輕學生投入社會。

唐鳳 升學

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