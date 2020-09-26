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陳其邁參加高雄校長聯席會議 勉「校長們」成為城市火車頭
高雄市長陳其邁今早參加高雄市公私立各級學校109學年度校長聯席會議，他體恤各級校長工作多而繁雜，小至處理校園流浪貓狗，大到處理教育平權問題，面臨快速變遷的時代，充滿挑戰，校長的工作其實比市長還重要，他希望校長們透由教育形塑城市的底蘊，帶領城市的進步，更期勉市府團隊與校長們攜手合作，推動教育百年大計，成為城市發展的火車頭。
陳其邁說，工業發展、網路科技及國際局勢變化迅速，希望校長們能保持謙虛的心態面對，並與時俱進，提供學生在知識獲 及人格養成過程中有更好的學習機會。
今天這場高雄市校長聯席會議共402名校長與會，高雄市教育局謝文斌也發表「國際、跨越、共榮、永續」未來教育願景，現場並以「中小學國際教育與雙語教育政策規劃方向」為專題，讓校長們對話討論，共築高雄未來教育發展藍圖。
謝文斌表示，未來高雄市仍會延續雙語教育政策，此外，建構永續環境及「雙機」政策均按期程推進中。另項重點則是全面盤點市內閒置空間，未來規畫做成平價教保，青銀空學及國民運動中心等場域，妥善利用。
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