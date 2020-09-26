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候用校長充當司機 包正豪批桃園教育局長：侮辱誰？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
桃園市府教育局長林明裕（二排右）昨被爆料請候用校長當司機。記者張裕珍／攝影
桃園市府教育局長林明裕（二排右）昨被爆料請候用校長當司機。記者張裕珍／攝影

桃園市府教育局長林明裕昨被議員朱珍瑤爆他安排候用校長當司機，他指是考察實習行政能力，能跟著他一起到校園了解校務推動等。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書批，到底是在侮辱誰？

報導指出，「林明裕說，前教育局長高安邦升任副市長後，其司機也隨即支援副市長室，由於局長司機懸缺，也沒有編列司機人力，他認為不利於工作推動，所以調用公務同仁支援。」

包正豪說，因為桃園市教育局長沒有司機，所以就調用候用校長來當司機，候用校長為即將擔任校長推動校務的人，理由是：「沒有司機不利工作推動」。

他說，姑且不論到底桃園市教育局長為什麼沒有公務車司機，這是桃園市政府的問題。沒有司機幫「局長大人」開車，桃園市教育局的業務就無法推動的話，這表示，桃園市教育局的工作表現取決於有無司機，和教育局長無關。「那何必要有教育局長？」

包正豪說，候用校長歷經考驗，終於取得校長資格，結果作用是開車。開車只需要考駕照吧？所以，只要有小客車駕照的，都能當校長？雖然職業無貴賤，但至少可以適才適所吧？這到底是在侮辱誰？難道從今天起，桃園市的校長們都要冠上一個「司機校長」的外號？

教育局 包正豪

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