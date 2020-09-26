聽新聞
test
0:00 / 0:00
候用校長充當司機 包正豪批桃園教育局長：侮辱誰？
桃園市府教育局長林明裕昨被議員朱珍瑤爆他安排候用校長當司機，他指是考察實習行政能力，能跟著他一起到校園了解校務推動等。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書批，到底是在侮辱誰？
報導指出，「林明裕說，前教育局長高安邦升任副市長後，其司機也隨即支援副市長室，由於局長司機懸缺，也沒有編列司機人力，他認為不利於工作推動，所以調用公務同仁支援。」
包正豪說，因為桃園市教育局長沒有司機，所以就調用候用校長來當司機，候用校長為即將擔任校長推動校務的人，理由是：「沒有司機不利工作推動」。
他說，姑且不論到底桃園市教育局長為什麼沒有公務車司機，這是桃園市政府的問題。沒有司機幫「局長大人」開車，桃園市教育局的業務就無法推動的話，這表示，桃園市教育局的工作表現取決於有無司機，和教育局長無關。「那何必要有教育局長？」
包正豪說，候用校長歷經考驗，終於取得校長資格，結果作用是開車。開車只需要考駕照吧？所以，只要有小客車駕照的，都能當校長？雖然職業無貴賤，但至少可以適才適所吧？這到底是在侮辱誰？難道從今天起，桃園市的校長們都要冠上一個「司機校長」的外號？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言