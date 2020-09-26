AR+VR 思達創旭讓學習變有趣

聯合報 / 文╱教育事業部

108課綱上路一年，不少老師還在為如何將素養融入教學傷腦筋，專長線上課程的思達創旭推出數學老師共同備課平台，也為家長開設多堂直播課程，並表示未來還將利用5G，將AR、VR融入課程。

 近年大學入學考試命題多見情境題，思達創旭執行長謝京叡舉例，百貨公司周年慶就很適合數學出考題：到底是滿千送百比較划算？還是滿千打九折划算？再如，一杯一百元的咖啡，當它從第二杯半價改成買一送一時，消費者到底可以省下多少錢？

她表示，思達數學的強項是生活化的命題與教學。為了要讓數學變生活化且有趣，思達創旭將遊戲融入課程，讓學生從玩遊戲學數學。

謝京叡指出，過去自然科教浮力時，老師會讓學生看著被強壓到水面下的球浮上來，證明浮力的存在，但是在AR、VR的時代，老師不用把球、水缸搬到教室，學生只要穿戴輔助工具，就能看到球浮上水面的過程，「未來要用科技讓學習變得有趣」。

不只如此，思達創旭針對親師生研發「思達數學」APP，學生端多以遊戲導入教學，家長端則是直播課程，教家長如何在家與孩子共學。老師端則有「共同備課」APP，老師可主動發起備課會議，對該主題有興趣的老師可進入平台內的會議室參與討論。謝京叡強調，該APP完全免費提供老師使用，預計下月上架，詳請可至官網查詢，網址：http://www.startmath.com.tw/index.php。

直播 108課綱 周年慶

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