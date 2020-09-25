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軍公教退撫要繳稅 全教總：應比照勞工免稅

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全教總今舉行記者會表示，軍公教退撫在稅制上不如一般勞工，私校教師、一般勞工幾乎是完全免納稅，但軍公教在職期間提繳費用仍要計入所得課稅。圖／全教總提供
全教總今舉行記者會表示，軍公教退撫在稅制上不如一般勞工，私校教師、一般勞工幾乎是完全免納稅，但軍公教在職期間提繳費用仍要計入所得課稅。圖／全教總提供

全教總今舉行記者會表示，軍公教退撫在稅制上不如一般勞工，私校教師、一般勞工幾乎是完全免納稅，但軍公教在職期間提繳費用仍要計入所得課稅。以一個年資超過25年的教師來說，每年依法提繳的金額超過5萬元，以稅率12％計算，還要繳6000多元的稅金，不公平。他們呼籲軍公教提撥應和私校教師、一般勞工一樣免納稅。

全教總表示，按「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」第8條，私校教師每月依法分擔撥繳至退撫儲金的款項「不計入撥繳年度薪資所得課稅」；一般勞工在「勞工退休金條例」第14條也有相同規定，也就是依法撥繳到退休金帳戶的費用是免稅的。但公教無此規定。

日前有媒體報導「同樣領月退 軍公教不用稅」，全教總表示，這是假議題。按財政部近年規定，退職所得免稅金額有78.1萬元，等於月領在6萬5083元以下的月退休金不必繳稅。不過按我國的勞保、勞退制度，有哪一個勞工可以領到每月6萬5083元的退休金？根本沒有。

全教總表示，反過來說，所謂軍公教月退不用稅也是假的，因為在年改後，能每月領到6萬5083元的軍公教已經是鳳毛麟角，以中小學教育人員來說，幾乎沒有人能領到。所謂「月退免稅」根本就只是吃軍公教的豆腐，彷彿給軍公教退休很大的好處，實際上卻只是空話。

軍公教 退休金 全教總 年改

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