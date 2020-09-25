108課綱實施滿一年家教更熱！人力銀行家教網年增2萬筆
新學期展開，正是家教需求的高峰，108課綱實施滿一年，從學知識到學素養，新課綱是否翻轉了家教市場的需求？家長的期待又是如何呢？1111家教網調查發現，開學會就有近五成學生相當家教，家教網的老師數量一年增加近2萬筆，不少人藉家教補足疫情衝擊的打工機會。
根據1111家教網調查指出，開學後有49.1%的學生規劃擔任家教，其中有12.3%的人已經是家教；另有50.9%坦言，沒有從事家教的打算，原因為沒有教學經驗(56.7%)、教學能力不足(41.7%)及沒有興趣(31.3%)。
預計授課的家教科目，以數理(36.5%)最為熱門，其次則是語文(35.6%)、伴讀(34.7%)、自然(17.3%)及運動(14.6%)。主要案源來自於同學/家長口碑介紹(41.4%)、人力銀行網站(36.7%)、家教仲介網站(14.6%)及補習班(7.3%)。
108課綱實施至今已滿一年，12年國教規劃以增加彈性課程更強調跨領域整合，也影響了家教市場的走向，有63.5%表示因為108課綱而必須調整教材及備課內容，所採取的因應方式包括增加補充教材(38.4%)、備課時間拉長(30.7%)、調整教學方式(23.5%)、備課時間減少(3.8%)、減少補充教材(3.6%)。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據1111家教網( https://tutor.1111.com.tw/ )資料庫顯示，目前有高達5萬7千多筆的家教老師數，與去年的3萬8千餘筆相比，短短一年之間增加近兩萬筆，換言之，接案競爭相形加劇，分析原因係由於新冠肺炎疫情關係衝擊各產業景氣，砍班減薪導致收入銳減，迫使更多人轉往時薪鐘點較優渥的家教市場發展，盼補足收入缺口。而除了時薪高、時間彈性，加上家長需求不一等特性，也讓家教市場方興未艾。綜觀整體家教市場，目前仍以數學、理化及英文等，升學導向為主的科目最為熱門。
受訪者預計從事家教的原因為賺學費/生活費(69.7%)、時薪高(48.8%)、時間彈性(44.1%)、累積教學經驗(37.2%)及工作環境單純(32.5%)。
調查指出，有意從事家教的學生，平均的授課時數為每個月16.6小時，平均(預計)賺進11,036元，平均時薪665元，足足是法定基本工資158元的4.2倍。顯見不少家長為了孩子及早鋪路贏在起跑點，仍然願意砸錢換取「知識有價」。
調查也發現，在擔任家教過程中，有各式各樣的狀況發生，其中，以被要求試教(48.7%)高居首位，其次則是時薪鐘點被砍價(26.8%)、限制性別(24.3%)、被家長打探隱私(21.9%)及被學生不禮貌對待(19.5%)。
1111家教網整理各科目家教行情發現，以學科知識較為熱門，數學理化的平均鐘點薪資落在500至800元之間，而學測重點科目「作文」的行情，時薪也有500元以上行情，口碑好有經驗的家教老師鐘點費更是上看千元；另近年家長育兒觀念開化，重視早療教育，花錢請家教到府進行「特殊教育輔導」時薪也有500-700元之譜。
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