台師大放寬雙修輔系門檻 多專長學生成長4成

108課綱課程種類變多，教育部調降中學國文、英文等傳統學科學分數，同時新增科技等必修課，能教一科以上的「跨領域教師」更符合時代所需。國內培育最多師資生的台灣師範大學表示，校方今年起再放寬雙主修、輔系門檻，更利師資生跨領域修課考證。

台灣大學師資培育中心則說，因應新課綱探究與實作精神，各科師培生都要修研究方法，培養帶領中小學生發現問題，並透過實驗找答案的能力。

台師大推動跨領域人才培育，校長吳正己表示，校方101學年起要求各系調降必選修學分數，從平均每系90學分，調降到75學分，提供學生修外系課程或投入雙主修、輔系的空間。去年起再要求各系取得雙主修的學分數調降至50學分、輔系修畢門檻調降至30學分以下。今年首度開放學生自由登記雙主修、輔系。

台師大教務長劉美慧表示，除體育、音樂、美術等術科專長科系仍辦甄選，包括英語、教育心理與輔導、企業管理等熱門科系都開放學生登記成為雙主修、輔系。學生只要修完各領域基礎入門的「第一門課」，就可登記。如果修完這門課發現「選錯路」，該課學分也能直接納為通識學分。

台師大教務處統計，校內雙主修、輔系人數從107學年的1067人，成長到109學年的1486人，預期2025年雙修、輔系人數要達五成。

全校選課制度鬆綁，師資生的教職路也拓更寬。台師大師資培育學院院長洪儷瑜說，校內公費師培生全都取得兩項以上科目專長，師資生修習多專長的情形也變得踴躍。

台灣大學師資培育中心主任、物理系教授傅昭銘表示，台大師資培育也因應新課綱做出改變，無論要當數學、地理或物理教師，都要修習研究方法，有助將來帶領學生發現研究問題，進而做實驗並驗證，最後發表研究成果的能力。

教育部師資培育及藝術教育司科長周佩君則說，教育部多年前就鼓勵師培生修習多項專長，近年教師甄試缺額少、競爭激烈，許多學生也主修修習多項專長。

另配合國家政策，中小學三年後要開本土語課，2030年要達雙語教育目標，中小學課程種類日漸多元。周佩君表示，109學年新增各項本土語言教學專長，開放師培生登記。目前已有八所師培大學開設閩南語培育課、另有兩校開客語、四校開原住民語。