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教育大愛菁師獎 63名教師展現教育愛獲表揚

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
前總統馬英九出席第九屆教育大愛菁師獎致詞。記者潘乃欣／攝影
前總統馬英九出席第九屆教育大愛菁師獎致詞。記者潘乃欣／攝影

有「民間師鐸獎」之稱的第九屆教育大愛菁師獎今頒獎，共63名教師獲獎。主辦此獎的陳玲基金會董事長李棟樑表示，前線的教育工作者除要具備教學專業，還要有極大的耐心、愛心和創意，更要有不怕挑戰勇往直前的情懷。若有更多良師願在最艱困的地方，面對條件最艱困的孩子，將為這塊土地孕育更多正向力量。

主辦教育大愛菁師獎的懷恩社會福利慈善事業基金會、陳玲社會福利慈善事業基金會表示，此獎自2012年開辦，旨在勉勵發揮教育大愛精神，關懷弱勢學生努力克服困境，鼓勵學生從挫折中奮起的教育工作者。今年共390名教師參加甄選，最後63人出線，包括特殊教育組12人、高中職組11人、國中組、國小組幼兒園組、偏鄉離島組各10人。

擔任此獎評審委員會主任委員的台灣教育大學系統校長吳清基表示，教育的價值在於提供學生向上的力量，展現每個人的多元性。如今面臨少子化、網路時代等挑戰，重現教育的價值和希望，必須從教師開始。他盼透過此獎，讓這些感人的故事、卓越的成就更加廣為人知，為台灣教育精神樹立新標竿。

連續九年擔任此獎頒獎人的前總統馬英九致詞表示，他曾與名著「世界是平的」作者湯馬斯．佛里曼對談，佛里曼說，台灣只有2300萬人民，外匯存底卻有4000億美金，什麼礦都沒有，卻培植出人才，是「挖腦礦」的成果。

馬英九強調教師在教育中扮演的重要角色，他任台北市長時，每年都在孔廟當主祭官，第一個入祀孔廟的是當時主持台北市學海書院的陳維英，培植許多讀書人。不過孔廟是內政部管，不是教育部管，入祀孔廟的教師太少。他盼更多教師入孔廟，傳承儒學文化。

馬英九 師鐸獎 孔廟

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