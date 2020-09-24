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副校長也是兼任！大專編制外師增 教團籲立法保障權益

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，專案教師應在有助師資強化、校務發展的前提下審慎聘任，而不是聘來節省經費。 圖／聯合報系資料照片
教育部表示，專案教師應在有助師資強化、校務發展的前提下審慎聘任，而不是聘來節省經費。 圖／聯合報系資料照片

大專校院聘用編制外專案教師的比率漸增，108學年全國23所學校專案教師占比逾二成。全國私校工會昨舉行記者會表示，康寧大學甚至連副校長都是專案教師，但專案師毫無權益保障，待遇也不如專任師。他們呼籲教育部盡快公告大專進用專案教師的規範和權益保障辦法，且要定期調查大專內專案教師的工作內容、權益和薪資待遇，另也應限制大專校院聘任專案教師人數和比率。

教育部表示，專案教師應在有助師資強化、校務發展的前提下審慎聘任，而不是聘來節省經費。專案教師類型多，可能基於專業特殊性、產業實務經驗，或先聘任為專案教師，觀察他的教學或研究表現，進一步聘為編制內教師。教育部正研訂公私立學校編制外專任教學人員權利義務事項規範，並會顧及不同聘任需求，且與不同利害相關人協商。

私校工會表示，近年教育部容許大學擴張專案教師角色，包括擔任行政和學術主管，參與校務會議、教評會。以康寧大學為例，校內副校長、五系所、一學院都由專案教師兼任，形成編制外教師考核編制內教師的怪象。該校健康照護系教評會委員幾乎都是專案教師，可決定正式教師續聘權。這種行政約聘化的現象破壞治校結構，不利高教發展。

私校工會指出，專案教師權利義務完全由一紙契約決定，幾乎沒有任何法律規範及保障。他們常為保住工作，接受不合理的工作條件，比如比一般教師教更多課、投入無償且超時的行政工作。就算表現傑出，聘期滿了仍被學校無理由不續聘，就像免洗筷一樣用完即丟。專案教師沒有年齡限制，許多大學聘已退休教師為專案教師，排擠年輕世代博是進入大學任教的機會。

教育部統計，108學年專案教師達3405人，約占全體教師的8％，年成長率達一成。私校工會表示，去年專案教師占比達二成的大專校園達23所，包括國立的澎湖科技大學、台灣科技大學都是專案教師比較高的學校。

台灣科技大學專案教師比占二成二，校方表示，台科大創校時間較晚，教育部所核定的編制內專任教師員額有限。近年來因辦學績優，國內外學生人數逐年成長，因此必須聘任專案教師來彌補編制內專任教師的不足。不過，台科大專案教師的薪資完全比照編制內專任教師，相關權利、義務，以及各項獎勵制度也比照辦理。

教育部 台科大 康寧大學

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