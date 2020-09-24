啟動數位思辨力 葉丙成：閱讀不重量多 擷取、統整、反思才是關鍵

提到數位素養，家長最擔心的是孩子長時間「黏」在3C產品上玩遊戲、聊天，在「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」這場論壇中，集合了數位媒體、學校和線上數位學習及資訊安全三個面向的意見，告訴家長「閱讀」其實是數位素養的基礎。

2020年受到 COVID-19（新冠肺炎）的影響，在食衣住行方面變得更加依賴數位的力量，LINE台灣董事總經理陳立人舉例，三五好友在 LINE 裡面開視訊一起在同步頁面逛電商、看電影，在必須維持物理距離的狀況下，人們找到社交和人際關係的新選項。

除了去年大家熟知訊息查證平台外，陳立人也提到 LINE 開始思考，如何讓數位素養在孩子的學習中放大效果，因此，今年 LINE 和 PaGamO（素養品學堂）、iWin（網路內容防護機構）和均一教育平台都有合作，分別從知識學習、閱讀能力和資訊安全等部分切入。這些合作如同孩子在數位素養所具備能力的地圖，透過 LINE 做了數位的整合，也因為其社群媒體的特性，讓這些科技素養學習的種子擴散得更遠。

這些行動有效嗎？陳立人舉出數據，以打擊假訊息為例，去年到現在LINE的錯假訊息舉報高達21萬人。「媒體識讀能力包含辨別假訊息的警覺性和找出正確資訊，目前大家已經開始會懷疑訊息的真偽，這樣的科技素養可以深化下去。」

會用數位工具，不等於了解網路安全

然而，網路方便對數位素養不足的孩子來說，可能是另一種隱憂。也是15歲兒子爸爸的 iWIN 網路內容防護機構執行長黃益豐，身為兒少資安防護專家，他非常了解家長的擔憂。他提到，家長跟孩子是有數位落差的，常常不知道孩子在網路上交了什麼朋友、正在「玩」什麼社群軟體，因此難以想像孩子會在什麼狀況下遇到危險。

黃益豐指出，目前108課綱在國中和高中關於數位素養有確切的教學內容，但國小是缺乏的，他認為，現今國小的數位運用已經非常頻繁，數位素養應該提早到國小，及早紮根。黃益豐也表示，網路越快、孩子落入陷阱的速度也越快，能在危機發生的第一時間喊停是最好時機，但技術上的防護方法很難完全同步跟上、總是會有漏洞，因此孩子擁有對網路安全的素養和思辨能力，就變成能否安全使用網路的關鍵。

玩小遊戲充實資安知識

黃益豐舉出一個案例，有位男孩在網路上認識了一位自稱是直播主的女孩，混熟後對方提議在線上「裸聊」，結束後對方給了一個下載連結，邀請對方來支持直播，其實這是惡意程式，能控制男孩的手機通訊錄，於是對方就以裸聊的截圖要傳給通訊錄裡所有人做威脅，向男孩勒索金錢。黃益豐表示，這些釣魚手法防不勝防，但孩子如果事先就了解裸拍和散佈的危機，就能在第一時間止血。

但是提到資訊安全，一般人總是覺得很艱澀難懂，不願意接觸。現任國立臺灣大學電機工程學系教授暨 PaGamO 執行長葉丙成，先拋出一個「結果」，根據宏碁基金會收集去年網路犯罪前10名，所犯的法都是刑法，顯示這些犯罪的嚴重度。「大部分家長對數位的態度是兩種極端，一種是全面圍堵、另一種是全面放任，這兩種都很危險。」但許多爸媽的問題除了自己不知道怎麼做才是安全的，另一方面是孩子怎麼讓孩子有興趣主動去學，這是最大挑戰。

要充實資安相關知識，黃益豐提供 iWIN 官網上有許多問答和諮詢的資源。葉丙成以 PaGamO 和 LINE 合作的遊戲，以孩子生活相關的情境，引起孩子學習動機：「你登上頭條新聞的機率有多高？」透過小測驗，孩子透過畢業旅行拍下衣衫不整嬉鬧照片卻不慎流出的情境，幫助了解散佈照片是違反法律的。

閱讀素養是數位素養的基礎

數位素養聽起來抽象，實際上可以怎麼做？葉丙成認為，閱讀素養是數位素養的基礎。他舉例，孩子所面臨的現實生活中，想要解決問題，不可能只有「有用」的資訊，會有沒用的、不重要的、假的，因此如何從紛雜的資訊中辨認出真相就需要閱讀素養能力。葉丙成強調，閱讀素養不是只有「看很多書」，而需要擷取、統整和反思，才可能養成有思辨性的媒體識讀。

日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵，長期協助世界各地使用數位教學的老師，用數位方式讓孩子更順利學習，她分享對孩子學習數位素養的觀察。陳巧茵認為，首先別讓孩子成為數位世界的絕緣體，其次是用實際的例子讓孩子了解。

陳巧茵觀察，孩子在網路上獲取訊息的方法一直在改變、愈變愈快，「現在孩子遇到問題不 google 了，他們直接看 YouTube 影片，老師已經不是孩子唯一的知識來源。」如果家長執著於不讓孩子接觸手機和電腦，其實是阻斷他們跟世界的連結。葉丙成也同意提早讓孩子接觸數位學習，例如現在的小學生可以做到剪片、拍影片，和呼吸喝水一樣容易，但對一個高中才接觸的孩子來說，同樣在未來的表現，就會差異很大。

給孩子留面子，而非直接衝突

關於數位學習，葉丙成觀察到台灣家長和孩子普遍的盲點，「覺得電腦和手機等工具是拿來玩遊戲、娛樂，大家對於在數位工具上學習、幫助工作更順利的能力很弱。」他強調，數位應該是未來能力的助攻。在後疫情時代，遠距工作的能力變得很重要，台灣孩子在未來想跟世界連結，除了外語能力外，就是數位協作的能力。「接下來世界各地的人才，會透過網路數位工具一起做很多事情，台灣有沒有訓練孩子做這些事情？」

論壇的最後，許多家長問到在跟孩子一起培養數位素養前，要如何解決在家和孩子的數位衝突？葉丙成建議，要認清數位是孩子與同儕社交的一環，要給孩子留「面子」，例如規定用到晚上10點，孩子正在與同學組隊玩遊戲，爸媽問都不問就把孩子的網路線「拔了」，朋友看到孩子突然中途離線還聽到背景是爸媽的怒吼，「你要孩子第二天怎麼面對同學？」因此，葉丙成建議，親子共同討論數位使用的時間、用途，達成共識後再一起實行，親子關係較和諧、約束的效果也比直接禁止要好。

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