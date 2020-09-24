快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

啟動數位思辨力 葉丙成：閱讀不重量多 擷取、統整、反思才是關鍵

聯合新聞網 / 文章提供／親子天下
2020教育創新國際年會邀請到（左起）PaGamO創辦人葉丙成、iWIN執行長黃益豐、LINE台灣董事總經理陳立人，以及《親子天下》主編邱紹雯與會探討網路素養的重要。黃大川攝
2020教育創新國際年會邀請到（左起）PaGamO創辦人葉丙成、iWIN執行長黃益豐、LINE台灣董事總經理陳立人，以及《親子天下》主編邱紹雯與會探討網路素養的重要。黃大川攝

提到數位素養，家長最擔心的是孩子長時間「黏」在3C產品上玩遊戲、聊天，在「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」這場論壇中，集合了數位媒體、學校和線上數位學習及資訊安全三個面向的意見，告訴家長「閱讀」其實是數位素養的基礎。

2020年受到 COVID-19（新冠肺炎）的影響，在食衣住行方面變得更加依賴數位的力量，LINE台灣董事總經理陳立人舉例，三五好友在 LINE 裡面開視訊一起在同步頁面逛電商、看電影，在必須維持物理距離的狀況下，人們找到社交和人際關係的新選項。

除了去年大家熟知訊息查證平台外，陳立人也提到 LINE 開始思考，如何讓數位素養在孩子的學習中放大效果，因此，今年 LINE 和 PaGamO（素養品學堂）、iWin（網路內容防護機構）和均一教育平台都有合作，分別從知識學習、閱讀能力和資訊安全等部分切入。這些合作如同孩子在數位素養所具備能力的地圖，透過 LINE 做了數位的整合，也因為其社群媒體的特性，讓這些科技素養學習的種子擴散得更遠。

這些行動有效嗎？陳立人舉出數據，以打擊假訊息為例，去年到現在LINE的錯假訊息舉報高達21萬人。「媒體識讀能力包含辨別假訊息的警覺性和找出正確資訊，目前大家已經開始會懷疑訊息的真偽，這樣的科技素養可以深化下去。」

會用數位工具，不等於了解網路安全

然而，網路方便對數位素養不足的孩子來說，可能是另一種隱憂。也是15歲兒子爸爸的 iWIN 網路內容防護機構執行長黃益豐，身為兒少資安防護專家，他非常了解家長的擔憂。他提到，家長跟孩子是有數位落差的，常常不知道孩子在網路上交了什麼朋友、正在「玩」什麼社群軟體，因此難以想像孩子會在什麼狀況下遇到危險。

黃益豐指出，目前108課綱在國中和高中關於數位素養有確切的教學內容，但國小是缺乏的，他認為，現今國小的數位運用已經非常頻繁，數位素養應該提早到國小，及早紮根。黃益豐也表示，網路越快、孩子落入陷阱的速度也越快，能在危機發生的第一時間喊停是最好時機，但技術上的防護方法很難完全同步跟上、總是會有漏洞，因此孩子擁有對網路安全的素養和思辨能力，就變成能否安全使用網路的關鍵。

玩小遊戲充實資安知識

黃益豐舉出一個案例，有位男孩在網路上認識了一位自稱是直播主的女孩，混熟後對方提議在線上「裸聊」，結束後對方給了一個下載連結，邀請對方來支持直播，其實這是惡意程式，能控制男孩的手機通訊錄，於是對方就以裸聊的截圖要傳給通訊錄裡所有人做威脅，向男孩勒索金錢。黃益豐表示，這些釣魚手法防不勝防，但孩子如果事先就了解裸拍和散佈的危機，就能在第一時間止血。

但是提到資訊安全，一般人總是覺得很艱澀難懂，不願意接觸。現任國立臺灣大學電機工程學系教授暨 PaGamO 執行長葉丙成，先拋出一個「結果」，根據宏碁基金會收集去年網路犯罪前10名，所犯的法都是刑法，顯示這些犯罪的嚴重度。「大部分家長對數位的態度是兩種極端，一種是全面圍堵、另一種是全面放任，這兩種都很危險。」但許多爸媽的問題除了自己不知道怎麼做才是安全的，另一方面是孩子怎麼讓孩子有興趣主動去學，這是最大挑戰。

要充實資安相關知識，黃益豐提供 iWIN 官網上有許多問答和諮詢的資源。葉丙成以 PaGamO 和 LINE 合作的遊戲，以孩子生活相關的情境，引起孩子學習動機：「你登上頭條新聞的機率有多高？」透過小測驗，孩子透過畢業旅行拍下衣衫不整嬉鬧照片卻不慎流出的情境，幫助了解散佈照片是違反法律的。

閱讀素養是數位素養的基礎

數位素養聽起來抽象，實際上可以怎麼做？葉丙成認為，閱讀素養是數位素養的基礎。他舉例，孩子所面臨的現實生活中，想要解決問題，不可能只有「有用」的資訊，會有沒用的、不重要的、假的，因此如何從紛雜的資訊中辨認出真相就需要閱讀素養能力。葉丙成強調，閱讀素養不是只有「看很多書」，而需要擷取、統整和反思，才可能養成有思辨性的媒體識讀。

日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵，長期協助世界各地使用數位教學的老師，用數位方式讓孩子更順利學習，她分享對孩子學習數位素養的觀察。陳巧茵認為，首先別讓孩子成為數位世界的絕緣體，其次是用實際的例子讓孩子了解。

陳巧茵觀察，孩子在網路上獲取訊息的方法一直在改變、愈變愈快，「現在孩子遇到問題不 google 了，他們直接看 YouTube 影片，老師已經不是孩子唯一的知識來源。」如果家長執著於不讓孩子接觸手機和電腦，其實是阻斷他們跟世界的連結。葉丙成也同意提早讓孩子接觸數位學習，例如現在的小學生可以做到剪片、拍影片，和呼吸喝水一樣容易，但對一個高中才接觸的孩子來說，同樣在未來的表現，就會差異很大。

給孩子留面子，而非直接衝突

關於數位學習，葉丙成觀察到台灣家長和孩子普遍的盲點，「覺得電腦和手機等工具是拿來玩遊戲、娛樂，大家對於在數位工具上學習、幫助工作更順利的能力很弱。」他強調，數位應該是未來能力的助攻。在後疫情時代，遠距工作的能力變得很重要，台灣孩子在未來想跟世界連結，除了外語能力外，就是數位協作的能力。「接下來世界各地的人才，會透過網路數位工具一起做很多事情，台灣有沒有訓練孩子做這些事情？」

論壇的最後，許多家長問到在跟孩子一起培養數位素養前，要如何解決在家和孩子的數位衝突？葉丙成建議，要認清數位是孩子與同儕社交的一環，要給孩子留「面子」，例如規定用到晚上10點，孩子正在與同學組隊玩遊戲，爸媽問都不問就把孩子的網路線「拔了」，朋友看到孩子突然中途離線還聽到背景是爸媽的怒吼，「你要孩子第二天怎麼面對同學？」因此，葉丙成建議，親子共同討論數位使用的時間、用途，達成共識後再一起實行，親子關係較和諧、約束的效果也比直接禁止要好。

【本文出自《親子天下》網站，未經同意禁止轉載。】

素養 葉丙成 LINE 假訊息

相關新聞

副校長也是兼任！大專編制外師增 教團籲立法保障權益

大專校院聘用編制外專案教師的比率漸增，108學年全國23所學校專案教師占比逾二成。全國私校工會昨舉行記者會表示，康寧大學...

肌萎症高中生用文字刻劃夢想 獲新北語文競賽第一名

新北市丹鳳高中學生黃宥嘉罹患肌肉萎縮症，喜愛寫作的他，因為肌萎症萎縮不便沒辦法自己寫字，只能用打字參加比賽，在打字過程中...

新生代知識型Youtuber Will Shen嬸嬸 分享自學魔術歷程：每天花20小時玩撲克牌

親子天下於23、24日舉行教育創新國際年會，邀請國內外的教育講者聚焦討論疫情下的數位學習。其中24日上午更以「科技助攻下的自主學習力」為主軸，請到兩位新生代知識型Youtuber沈聲瀚、陸子淵分享他們的自學歷程...

睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒...

繪本洗腦孩子變同志？《國王與國王》下架事件省思性平教育

這些團體話鋒一轉，表明《國王與國王》有把小孩「洗腦成同志」的疑慮，並指出過早替小孩子貼標籤，變成誘發孩子往性別多元的方向發展。隨著這些抗議遍地烽火，部分地方政府也「從善如流」收回繪本，貼上提醒語才得以重新上架。

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

教育大愛菁師獎 63名教師展現教育愛獲表揚

有「民間師鐸獎」之稱的第九屆教育大愛菁師獎今頒獎，共63名教師獲獎。主辦此獎的陳玲基金會董事長李棟樑表示，前線的教育工作...

啟動數位思辨力 葉丙成：閱讀不重量多 擷取、統整、反思才是關鍵

提到數位素養，家長最擔心的是孩子長時間「黏」在3C產品上玩遊戲、聊天，在「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」這場論壇中，集合了數位媒體、學校和線上數位學習及資訊安全三個面向的意見，告訴家長「閱讀」其實是數位素養的基礎。

PISA負責人：AI時代要成為一等人類 而非二等的機器人

COVID-19（新冠肺炎）疫情為教學現場帶來什麼變化？目前人在法國的OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀（Andreas Schleicher），23日參與《親子天下》2020教育創新國際論壇時，透過連線分享，他提醒，在AI時代，知識只是起點，學生擁有耐挫力才是學習關鍵。

如何培育下一代的科技思辨力 葉丙成：不要把3C視為洪水猛獸

親子天下2020教育創新國際年會舉辦一系列的國際論壇，其中23日下午C場請來LINE台灣董事總經理陳立人、BoniO lnc./PaGamO執行長葉丙成、iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐親臨現場，以及日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵的遠距視訊，透過個別演講和集體與談的方式，共同探討「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」。

數位教學門檻不在設備 而是老師願意跨出第一步

原本數學老是考零分的小五學生，進步到二十分，孩子一句話「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源決心用平板電腦改變全世界。這是真實發生在台灣各個角落的故事，也激勵更多教師，勇敢跨出數位學習的第一步。

熱門新聞

獨／生源年減600人 中華科大職員砍薪1成 約聘師遭裁員

私大寒冬 教師拒減薪就不發薪

獨／學校午餐肉品標產地？ 基層哀號：末端如何稽查

稻江學院傳不開課逼退300名師生 教育部回應了

台哥大總經理林之晨：不要再交功課了 發表在網路上吧

五專夾縫求「生」 致理近年都招滿額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。