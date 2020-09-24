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PISA負責人：AI時代要成為一等人類 而非二等的機器人

聯合新聞網 / 文章提供／親子天下
人在法國的PISA負責人安德列・史萊賀越洋連線，與論壇現場近五百位家長、老師分享後疫情下的國際數位教學觀察。黃建賓攝
人在法國的PISA負責人安德列・史萊賀越洋連線，與論壇現場近五百位家長、老師分享後疫情下的國際數位教學觀察。黃建賓攝

COVID-19（新冠肺炎疫情為教學現場帶來什麼變化？目前人在法國的OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀（Andreas Schleicher），23日參與《親子天下》2020教育創新國際論壇時，透過連線分享，他提醒，在AI時代，知識只是起點，學生擁有耐挫力才是學習關鍵。

COVID-19（新冠肺炎）疫情在台趨緩，但後疫情時代下的教學現場，萌發許多科技與教育新創合作的契機。《親子天下》23日下午教育創新國際年會上，邀請8位跨行、跨國的教育學者與創業、創投家，越洋與談。

PISA負責人安德列・史萊賀（Andreas Schleicher）自COVID-19疫情爆發至今，和多國社會組織、教學人員相互聯繫、了解停課後的數位學習成效。他發現，「即便過去6個月的教育創新比過去6年還多，但學習質量並沒有為學生帶來更好的轉變」。原因在於，數位教學是轉換教學形式，但學習本身更看重的是，學生自主學習的態度。

PISA負責人：AI世代的學生要學會「承擔錯誤」

當AI時代來臨，許多人擔心被取代，但史萊賀認為，科技和人應該互相輔助，而非取代。他提醒，過去的教育制度，讓年輕人成為「二等人」，但學習應該因應時代環境改變。他提出未來教育方向應該思考：「如何成為一等人類，而非二等的機器人。關鍵在於年輕人要有獨立學習的能力。」

他以國際PISA測驗成果指出，傳統的學習模式在現代社會並不管用，反倒是壓抑了當代社會學生自主學習看重的「學習動力」。

史萊賀表示，不少學生在小學四年級時，很喜歡自然課程，因為學習知識過程，就是在觀察自然生態的因果關係；但到了15歲、國中學習階段，卻變得不喜歡自然課程了，因為要開始背公式、考試，「我們塞了太多東西在小盒子裡」，他認為，傳統的教育方式，壓抑了學生的學習興趣。

考試主要測驗的是知識，但知識「量」的累積，並不等同於學生學習的「質」。史萊賀說，知識作為學習根基，學生有無「承擔錯誤」、自我鞭策的能力，才是學習能否有效率、有永續性的關鍵。

他也認為，在資訊科技發展迅速的環境裡，學生得面對知識可能在短時間內，論述可能會改變、被推翻，因此，學生能否處理知識定義的模糊曖昧、擁有調節情緒的能力，會是能學得好的要點。

史萊賀建議學生和老師們學習、教學時，不妨思考：學生在這樣的學習中，能和科學家一樣，擁有獨立設計實驗、找出解決方法的能力嗎？當論述被推翻，學生有獨立思考的能力嗎？他指出，AI時代，知識只是一個出發點，還需要結合認知、創意、好奇心、社交能力等，創造出新的價值。

因應AI世代的多變，台灣課堂也翻轉了

下午參與與談的講者還包含了亞洲各地的創新教育家。20年來曾在法國、日本不同國家教學的日本美國學校老師堀井清毅（Kiyotaka Horii）就提到，教學創新不容易在日本主流學習中，得到多數家長、一線老師的親睞，即便日本政府很積極改變大家的學習思維，但學生們仍是會「擠破頭的去補習」，因此他建議，或許可以在既定的教學空間外，加入課外學習社群嘗試創新學習。

生長在芬蘭，受聘於新加坡教育空間新創加速器計畫的尼可‧林德霍（Niko Lindholm）也提到，新加坡的中小學老師很有感，「大學生在學校表現再好，仍然畢業後還是需要再三年時間才有生產力」。他比較6、7年前的芬蘭也曾經認為，學校要成為「堡壘」不容外界介入、侵犯，但是在面對當前科技社會所需人才的教育改變，已不再只是閉門造車，而是創造彈性空間，接納更為多元的觀點與做法。

推動國際體驗教育的雙橡海外教育創辦人林竹芸、引進「成功的七個習慣」到教育現場的沛德國際教育機構執行長柯沛寧，以及橘子蘋果兒童程市學苑執行長束凱文，也分享了他們在台灣教育創業的經驗。柯沛寧指出，過去台灣政府在教育改革的投資過度注重在制度的改革，例如課程、考試、升學制度等，卻忽略了投資「人」，他們希望投資在師培，藉由改變「人」，為教育現場創造更深化的改變。

【本文出自《親子天下》網站，未經同意禁止轉載。】

新冠肺炎 AI 疫情 日本

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