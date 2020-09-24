快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

數位教學門檻不在設備 而是老師願意跨出第一步

聯合新聞網 / 文章提供／親子天下
教師社群教育噗浪客創辦人洪旭亮（右起）、新北市龍埔國小教師施信源、桃園龍潭國中教師林玉君和台中大元國小教師蘇明進在親子天下教育創新國際論壇上，分享自己的數位教與學經驗。曾千倚攝
教師社群教育噗浪客創辦人洪旭亮（右起）、新北市龍埔國小教師施信源、桃園龍潭國中教師林玉君和台中大元國小教師蘇明進在親子天下教育創新國際論壇上，分享自己的數位教與學經驗。曾千倚攝

by 王韻齡 (親子天下)

原本數學老是考零分的小五學生，進步到二十分，孩子一句話「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源決心用平板電腦改變全世界。這是真實發生在台灣各個角落的故事，也激勵更多教師，勇敢跨出數位學習的第一步。

新北市龍埔國小老師施信源，因為班上有學生到了五年級還不會加減、聽不懂數學就想翻桌，六年前開始一步一腳印，在什麼資源都沒有的情況下，自己用五十元膠帶貼出第一台行動載具車，開始逐步紮根，靠著出外演講十三場，買了十三台平板，克難的陪孩子展開數位學習。

親子天下舉辦2020教育創新國際年會，23日下午論壇中，在教學現場的三位國中、小老師們，分享數位教與學的經驗。施信源回憶，原本數學老是考零分的小五學生，因為他現場運用差異化教學策略，利用線上學習平台等工具，讓學生成績進步到二十分，激發了孩子學習的鬥志，孩子對他說了一句話：「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源下訂決心，用平板改變全世界。他說，數位載具是未來學習必備的工具之一，老師必須教會孩子如何正確使用，他也以班級實例證明，在同一時間內，課堂上有三種不同教學方式在進行，有小組討論、有問老師的，也有自主學習組，自許為「2020第一間體制內的線上學習教室」，施信源顯得信心滿滿。

參與「我的一堂數位學習課」對談的台中市大元國小「老ㄙㄨ老師」蘇明進則說，之所以投入數位教學的主因，是「很心疼那些特別高成就與低成就的學生，被迫和全班綁在一起」，他不斷反思，可否有更多彈性讓這些學生能有自主選擇？經過多年實作，目前老蘇老師班上學生都能依自己的速度與脈絡，各自在均一、學習吧、Pagamo等免費平台上邊玩邊學，「數位教學最大的問題不在網路而在平板，但即使只有最陽春的型號，也可以跨出第一步」，他期許數位能力能化為孩子未來成長中那道重要的光。

桃園市龍潭國中老師林玉君則說，在智慧教室內可以做分組合作學習，並對學生做個人化引導，這就是老師不可取代的地方。她根據自身經驗指出，學習使用科技工具大約一周可上手，所以只有第一步最難，跨出之後的下一步，是思索如何結合原本的教學內容，例如：用平板代替手繪海報、設計線上學習單等等，不斷想出更多吸引人的內容，只要能幫得上學生，都算有效果，科技環境誘發學生主動探究的心，是最理想學習狀態。

投入數位學習超過三十年的新加坡國立教育學院課程與教學系前系主任陳得聖，透過線上連線參與論壇。出身於台灣的他表示，經過長期觀察與反思發現，多數時候科技是用來輔助行政與管理，而非學生的學習，這樣的做法無法養成自主學習的習慣。他希望教育應回到「 有機學習」，去除掉許多學習中的雜質像是分數、排序，讓學生真正按自己的速度成長。

新加坡國立教育學院課程與教學系前系主任陳得聖，透過視訊連線與在場觀眾分享數位學習的觀察與反思。曾千倚攝
新加坡國立教育學院課程與教學系前系主任陳得聖，透過視訊連線與在場觀眾分享數位學習的觀察與反思。曾千倚攝

【本文出自《親子天下》網站，未經同意禁止轉載。】

自主學習 親子天下

相關新聞

副校長也是兼任！大專編制外師增 教團籲立法保障權益

大專校院聘用編制外專案教師的比率漸增，108學年全國23所學校專案教師占比逾二成。全國私校工會昨舉行記者會表示，康寧大學...

肌萎症高中生用文字刻劃夢想 獲新北語文競賽第一名

新北市丹鳳高中學生黃宥嘉罹患肌肉萎縮症，喜愛寫作的他，因為肌萎症萎縮不便沒辦法自己寫字，只能用打字參加比賽，在打字過程中...

新生代知識型Youtuber Will Shen嬸嬸 分享自學魔術歷程：每天花20小時玩撲克牌

親子天下於23、24日舉行教育創新國際年會，邀請國內外的教育講者聚焦討論疫情下的數位學習。其中24日上午更以「科技助攻下的自主學習力」為主軸，請到兩位新生代知識型Youtuber沈聲瀚、陸子淵分享他們的自學歷程...

睽違21年 台東縣爭取到國中棒球聯賽硬式全國賽

受到今年4月台東體中及卑南國中分別榮獲「108學年度國中棒球聯賽全國賽」冠軍與季軍的鼓舞，縣府成功爭取睽違21年的國中棒...

繪本洗腦孩子變同志？《國王與國王》下架事件省思性平教育

這些團體話鋒一轉，表明《國王與國王》有把小孩「洗腦成同志」的疑慮，並指出過早替小孩子貼標籤，變成誘發孩子往性別多元的方向發展。隨著這些抗議遍地烽火，部分地方政府也「從善如流」收回繪本，貼上提醒語才得以重新上架。

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

教育大愛菁師獎 63名教師展現教育愛獲表揚

有「民間師鐸獎」之稱的第九屆教育大愛菁師獎今頒獎，共63名教師獲獎。主辦此獎的陳玲基金會董事長李棟樑表示，前線的教育工作...

啟動數位思辨力 葉丙成：閱讀不重量多 擷取、統整、反思才是關鍵

提到數位素養，家長最擔心的是孩子長時間「黏」在3C產品上玩遊戲、聊天，在「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」這場論壇中，集合了數位媒體、學校和線上數位學習及資訊安全三個面向的意見，告訴家長「閱讀」其實是數位素養的基礎。

PISA負責人：AI時代要成為一等人類 而非二等的機器人

COVID-19（新冠肺炎）疫情為教學現場帶來什麼變化？目前人在法國的OECD教育和技能主席、PISA（國際學生能力評比）負責人安德列・史萊賀（Andreas Schleicher），23日參與《親子天下》2020教育創新國際論壇時，透過連線分享，他提醒，在AI時代，知識只是起點，學生擁有耐挫力才是學習關鍵。

如何培育下一代的科技思辨力 葉丙成：不要把3C視為洪水猛獸

親子天下2020教育創新國際年會舉辦一系列的國際論壇，其中23日下午C場請來LINE台灣董事總經理陳立人、BoniO lnc./PaGamO執行長葉丙成、iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐親臨現場，以及日本聖瑪莉國際學校學習總監陳巧茵的遠距視訊，透過個別演講和集體與談的方式，共同探討「從科技素養到媒體識讀 啟動數位世代思辨力」。

數位教學門檻不在設備 而是老師願意跨出第一步

原本數學老是考零分的小五學生，進步到二十分，孩子一句話「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源決心用平板電腦改變全世界。這是真實發生在台灣各個角落的故事，也激勵更多教師，勇敢跨出數位學習的第一步。

熱門新聞

獨／生源年減600人 中華科大職員砍薪1成 約聘師遭裁員

私大寒冬 教師拒減薪就不發薪

獨／學校午餐肉品標產地？ 基層哀號：末端如何稽查

稻江學院傳不開課逼退300名師生 教育部回應了

台哥大總經理林之晨：不要再交功課了 發表在網路上吧

五專夾縫求「生」 致理近年都招滿額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。