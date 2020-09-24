數位教學門檻不在設備 而是老師願意跨出第一步

by 王韻齡 (親子天下)

原本數學老是考零分的小五學生，進步到二十分，孩子一句話「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源決心用平板電腦改變全世界。這是真實發生在台灣各個角落的故事，也激勵更多教師，勇敢跨出數位學習的第一步。

新北市龍埔國小老師施信源，因為班上有學生到了五年級還不會加減、聽不懂數學就想翻桌，六年前開始一步一腳印，在什麼資源都沒有的情況下，自己用五十元膠帶貼出第一台行動載具車，開始逐步紮根，靠著出外演講十三場，買了十三台平板，克難的陪孩子展開數位學習。

親子天下舉辦2020教育創新國際年會，23日下午論壇中，在教學現場的三位國中、小老師們，分享數位教與學的經驗。施信源回憶，原本數學老是考零分的小五學生，因為他現場運用差異化教學策略，利用線上學習平台等工具，讓學生成績進步到二十分，激發了孩子學習的鬥志，孩子對他說了一句話：「老師，我不會放棄」，讓新北市龍埔國小老師施信源下訂決心，用平板改變全世界。他說，數位載具是未來學習必備的工具之一，老師必須教會孩子如何正確使用，他也以班級實例證明，在同一時間內，課堂上有三種不同教學方式在進行，有小組討論、有問老師的，也有自主學習組，自許為「2020第一間體制內的線上學習教室」，施信源顯得信心滿滿。

參與「我的一堂數位學習課」對談的台中市大元國小「老ㄙㄨ老師」蘇明進則說，之所以投入數位教學的主因，是「很心疼那些特別高成就與低成就的學生，被迫和全班綁在一起」，他不斷反思，可否有更多彈性讓這些學生能有自主選擇？經過多年實作，目前老蘇老師班上學生都能依自己的速度與脈絡，各自在均一、學習吧、Pagamo等免費平台上邊玩邊學，「數位教學最大的問題不在網路而在平板，但即使只有最陽春的型號，也可以跨出第一步」，他期許數位能力能化為孩子未來成長中那道重要的光。

桃園市龍潭國中老師林玉君則說，在智慧教室內可以做分組合作學習，並對學生做個人化引導，這就是老師不可取代的地方。她根據自身經驗指出，學習使用科技工具大約一周可上手，所以只有第一步最難，跨出之後的下一步，是思索如何結合原本的教學內容，例如：用平板代替手繪海報、設計線上學習單等等，不斷想出更多吸引人的內容，只要能幫得上學生，都算有效果，科技環境誘發學生主動探究的心，是最理想學習狀態。

投入數位學習超過三十年的新加坡國立教育學院課程與教學系前系主任陳得聖，透過線上連線參與論壇。出身於台灣的他表示，經過長期觀察與反思發現，多數時候科技是用來輔助行政與管理，而非學生的學習，這樣的做法無法養成自主學習的習慣。他希望教育應回到「 有機學習」，去除掉許多學習中的雜質像是分數、排序，讓學生真正按自己的速度成長。

新加坡國立教育學院課程與教學系前系主任陳得聖，透過視訊連線與在場觀眾分享數位學習的觀察與反思。曾千倚攝

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